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Descontinuado
Assistência
GC8460/02
Descontinuado
User Manual Philips 8400 series Pressurised steam generator
Potente mas surpreendentemente prático, este sistema de engomar produz vapor contínuo a alta pressão. Pode voltar a encher o depósito de água destacável a qualquer altura e em qualquer lado, tornando o engomar fácil e rápido.