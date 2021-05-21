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Descontinuado

PerfectCare PerformerFerro com gerador de vapor

GC8715/20

4.4
| (443) Críticas | 91% recomendam este produto

1 prémio

Engomar ultra rápido
O ferro com gerador de vapor Philips PerfectCare Performer assegura uma experiência de engomar verdadeiramente simples, potente e sem queimaduras. O vapor contínuo potente penetra de forma profunda e contínua nas fibras para remover os vincos eficazmente.
Ver todos os benefícios

com vapor contínuo potente

Engomar ultra rápido

  • Pressão máx. da bomba de 6 bares

  • Jato de vapor de até 360 g

  • Depósito de água de 1,8 l

  • Depósito de água amovível

Grande depósito de água destacável para fácil enchimento

Grande depósito de água destacável para fácil enchimento

O depósito de água amovível permite-lhe reabastecer água facilmente a qualquer momento sem ter de parar o aparelho. Tem uma entrada de água grande para poder encher facilmente o depósito diretamente na torneira. A capacidade de 1,8 l oferece-lhe a comodidade de até 2 horas de utilização contínua, sem precisar de voltar a encher o depósito.

Gerador de vapor leve para manuseamento mais fácil

Gerador de vapor leve para manuseamento mais fácil

Graças à tecnologia revolucionária ProVelocity, conseguimos criar um ferro com gerador de vapor potente muito mais leve do que os modelos tradicionais. Isto significa que tem uma posição mais estável na tábua de engomar e que o transporte é muito mais fácil.

Engomar desde ganga a seda sem precisar de alterar a regulação da temperatura

Engomar desde ganga a seda sem precisar de alterar a regulação da temperatura

Com a tecnologia OptimalTemp não precisa de perder tempo a alterar definições de temperatura, a aguardar que a temperatura se ajuste ou a pré-separar a roupa. Passe a ferro desde ganga a seda com a garantia que não queima nenhum tecido graças à combinação perfeita de temperatura e vapor potente contínuo.

Especificações técnicas

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Prémios

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Críticas

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4.4

de 5

443

Críticas

91%

recomendam este produto

21/05/2021

Portugal

Portugal

Sonho de consumo realizado

Este ferro é o máximo. Passa a roupa toda num instante. T-shirts, calças, roupa de cama... Dou por mim a passar coisas que antes não passava, como toalhas de banho. Adoro

Pontos positivos

muito menos tempo a passar a ferro

Pontos negativos

Mais dificil de arrumar para que tem casa pequena

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Esta avaliação foi feita para PerfectCare Performer GC8715/20 Ferro com gerador de vapor

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04/04/2019

Portugal

Portugal

É o melhor ferro de engomar que entrou em minha casa

[Employee of philipsglobal] Na Philips todos os produtos são de qualidade superior.

Sim, recomendo este produto

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07/11/2018

Portugal

Portugal

Este ferro de caldeira tem excelente desempenho em todas as vertentes.

O mais importante neste ferro de caldeira é o facto de ter um excelente jacto de vapor e apesar de não ter botões que regulem a temperatura, ele passa todos os tecidos sem queimar, o que é óptimo.

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