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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Pressão máx. da bomba de 6 bares
Jato de vapor de até 360 g
Depósito de água de 1,8 l
Depósito de água amovível
O depósito de água amovível permite-lhe reabastecer água facilmente a qualquer momento sem ter de parar o aparelho. Tem uma entrada de água grande para poder encher facilmente o depósito diretamente na torneira. A capacidade de 1,8 l oferece-lhe a comodidade de até 2 horas de utilização contínua, sem precisar de voltar a encher o depósito.
Graças à tecnologia revolucionária ProVelocity, conseguimos criar um ferro com gerador de vapor potente muito mais leve do que os modelos tradicionais. Isto significa que tem uma posição mais estável na tábua de engomar e que o transporte é muito mais fácil.
Com a tecnologia OptimalTemp não precisa de perder tempo a alterar definições de temperatura, a aguardar que a temperatura se ajuste ou a pré-separar a roupa. Passe a ferro desde ganga a seda com a garantia que não queima nenhum tecido graças à combinação perfeita de temperatura e vapor potente contínuo.
Prémios
4.4
de 5
443
Críticas
91%
recomendam este produto
mikassunshine
21/05/2021
Portugal
Sonho de consumo realizado
Este ferro é o máximo. Passa a roupa toda num instante. T-shirts, calças, roupa de cama... Dou por mim a passar coisas que antes não passava, como toalhas de banho. Adoro
Pontos positivos
muito menos tempo a passar a ferro
Pontos negativos
Mais dificil de arrumar para que tem casa pequena
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Performer GC8715/20 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
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123Fatima
04/04/2019
Portugal
É o melhor ferro de engomar que entrou em minha casa
[Employee of philipsglobal] Na Philips todos os produtos são de qualidade superior.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Performer GC8715/20 Ferro com gerador de vapor
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mc58
07/11/2018
Portugal
Este ferro de caldeira tem excelente desempenho em todas as vertentes.
O mais importante neste ferro de caldeira é o facto de ter um excelente jacto de vapor e apesar de não ter botões que regulem a temperatura, ele passa todos os tecidos sem queimar, o que é óptimo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Performer GC8723/20 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
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