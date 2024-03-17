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Manuais e documentação

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Performer Steam generator iron GC8715/20 - English (US)

  • PDF ficheiro, 651.4 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips PerfectCare Performer Steam generator iron

  • PDF ficheiro, 11.5 MB
  • 12 March 2024

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