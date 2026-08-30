ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Engomar potente e sem problemas
  • Engomar potente e sem problemas
  • Engomar potente e sem problemas
  • Engomar potente e sem problemas
  • Engomar potente e sem problemas
  • Engomar potente e sem problemas
  • Engomar potente e sem problemas
  • Engomar potente e sem problemas
  • Engomar potente e sem problemas
  • Engomar potente e sem problemas
  • Engomar potente e sem problemas
  • Engomar potente e sem problemas

Descontinuado

Série 9000Gerador de vapor pressurizado

GC9020/02

1 prémio

Engomar potente e sem problemas

Este rápido e poderoso sistema de engomar evita problemas, com a sua função Auto-Calc Clean exclusiva. Já não será preciso remover o calcário; o sistema fá-lo por si. Para uma experiência de engomar perfeita e sem complicações

Ver todos os benefícios

Função Auto-Calc Clean exclusiva

Engomar potente e sem problemas

  • Calc Clean automático

Até 5 bar de pressão

Até 5 bar de pressão

Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. É gerado um vapor potente consistente que penetra profundamente no interior das peças de roupa tornando o engomar mais rápido e melhor. A potência de vapor pode ser regulada para satisfazer as suas necessidades.

Vapor contínuo de até 120 g/min

Vapor contínuo de até 120 g/min

Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. A tecnologia exclusiva num ferro com gerador de vapor da Philips gera um vapor potente permitindo passar a ferro de uma forma mais simples, melhor e mais rápida.

Bloqueie o seu ferro de forma segura na estação de base

Bloqueie o seu ferro de forma segura na estação de base

O seu ferro com gerador de vapor é fornecido com um bloqueio de transporte de segurança. Pode bloquear o seu ferro em segurança na base, tornando-o mais seguro e reduzindo o risco de se tocar na base quente. Também pode transportar o gerador de vapor facilmente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis