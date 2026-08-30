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Descontinuado
GC9020/02
Engomar potente e sem problemas
Este rápido e poderoso sistema de engomar evita problemas, com a sua função Auto-Calc Clean exclusiva. Já não será preciso remover o calcário; o sistema fá-lo por si. Para uma experiência de engomar perfeita e sem complicações
Calc Clean automático
Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. É gerado um vapor potente consistente que penetra profundamente no interior das peças de roupa tornando o engomar mais rápido e melhor. A potência de vapor pode ser regulada para satisfazer as suas necessidades.
Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. A tecnologia exclusiva num ferro com gerador de vapor da Philips gera um vapor potente permitindo passar a ferro de uma forma mais simples, melhor e mais rápida.
O seu ferro com gerador de vapor é fornecido com um bloqueio de transporte de segurança. Pode bloquear o seu ferro em segurança na base, tornando-o mais seguro e reduzindo o risco de se tocar na base quente. Também pode transportar o gerador de vapor facilmente.
Prémios
Críticas