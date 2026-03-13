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User Manual Philips 9000 series Pressurised steam generator

  • PDF ficheiro, 4.9 MB
  • 13 March 2026

Este rápido e poderoso sistema de engomar evita problemas, com a sua função Auto-Calc Clean exclusiva. Já não será preciso remover o calcário; o sistema fá-lo por si. Para uma experiência de engomar perfeita e sem complicações

  • PDF ficheiro
  • 5 September 2026

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