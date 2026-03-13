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Descontinuado
Assistência
GC9020/02
Descontinuado
User Manual Philips 9000 series Pressurised steam generator
Este rápido e poderoso sistema de engomar evita problemas, com a sua função Auto-Calc Clean exclusiva. Já não será preciso remover o calcário; o sistema fá-lo por si. Para uma experiência de engomar perfeita e sem complicações