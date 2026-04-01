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Política de devolução de 30 dias
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Lâminas em titânio
400 regulações de comprimento
120 min. autonomia sem fios/1 h de carregamento
Garantia até 5 anos
Consiga o seu corte de cabelo perfeito com precisão. Escolha entre mais de 400 comprimentos em incrementos de 0,01 mm para obter o comprimento exato que pretende para o seu look ideal.
Consiga um aparar preciso com os nossos 3 pentes para cabelo ajustáveis. Escolha entre mais de 400 comprimentos de cabelo, de 1 a 42 mm, ou utilize o aparador sem pente para um corte rente de 0,5 mm.
Obtenha um aparar perfeito mas protetor com lâminas em aço de afiação automática revestidas a titânio, criadas para um desempenho prolongado, dia após dia.
Prémios
4.1
de 5
908
Críticas
83%
recomendam este produto
Truman B
01/04/2026
España
Comprador verificado
Excelente compra
Muy comoda de usar,se adapta perfectamente a la mano y gran autonomía.
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
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NsndoGT
31/03/2026
España
Comprador verificado
Pelado perfecto y muy manejable
Fácil manejable , silenciosa, rápida, eficaz y con mucha precisión en el corte , muy buena máquina , buen servicio de la marca .
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
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Laurangel3
31/03/2026
España
Comprador verificado
Producto top calidad/precio
Excelente calidad precio.Corta de maravilla y muy buena autonomía.
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
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A garantia oferece uma cobertura de até 5 anos, incluindo uma garantia global padrão de 2 anos, com 3 anos adicionais disponíveis ao registar o dispositivo no prazo de 90 dias após a compra.
Aplicável exclusivamente aos modelos das séries 5000, 7000 e 9000. Disponível para o mercado global, excluindo os EUA, Canadá e China.