ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • O corte perfeito, à sua medida
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • O corte perfeito, à sua medida
  • O corte perfeito, à sua medida
  • O corte perfeito, à sua medida
  • O corte perfeito, à sua medida
  • O corte perfeito, à sua medida
  • O corte perfeito, à sua medida
  • O corte perfeito, à sua medida
  • O corte perfeito, à sua medida
  • O corte perfeito, à sua medida
  • O corte perfeito, à sua medida
  • O corte perfeito, à sua medida
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • O corte perfeito, à sua medida
  • O corte perfeito, à sua medida
  • O corte perfeito, à sua medida
  • O corte perfeito, à sua medida
  • O corte perfeito, à sua medida
  • O corte perfeito, à sua medida
  • O corte perfeito, à sua medida
  • O corte perfeito, à sua medida
  • O corte perfeito, à sua medida
  • O corte perfeito, à sua medida

Hairclipper series 9000Aparador de cabelo lavável

HC9450/15

4.1
| (908) Críticas | 83% recomendam este produto

2 Prémios

O corte perfeito, à sua medida
O aparador de cabelo 9000 Philips garante um corte perfeito à sua medida. Com 400 regulações de comprimento e lâminas em titânio, beneficia da máxima precisão e potência. Alcance o acabamento perfeito, adaptado à densidade do seu cabelo.
Ver todos os benefícios

com pentes motorizados

O corte perfeito, à sua medida

  • Lâminas em titânio

  • 400 regulações de comprimento

  • 120 min. autonomia sem fios/1 h de carregamento

  • Garantia até 5 anos

60 regulações de comprimento com botões motorizados

60 regulações de comprimento com botões motorizados

Utilize os botões de controlo para selecionar e bloquear com precisão o comprimento pretendido, entre mais de 60 regulações de comprimento. Utilize o pente para aparar com intervalos precisos de 0,2 mm entre 1 e 7 mm e intervalos de 1 mm entre 7 e 42 mm. Ou pode utilizá-lo sem o pente para aparar rente a 0,5 mm.

Lâminas em titânio de afiação automática: não necessitam de óleo

Lâminas em titânio de afiação automática: não necessitam de óleo

Um aspeto impecável nunca foi tão fácil com a Philips. As nossas lâminas em titânio de afiação automática são incrivelmente duradouras, mantendo-se afiadas desde o primeiro dia, mesmo ao fim de 5 anos

O sensor PowerAdapt proporciona uma experiência personalizada de corte

O sensor PowerAdapt proporciona uma experiência personalizada de corte

Um corte uniforme, à sua medida. O sensor PowerAdapt ajusta automaticamente o motor de acordo com a sua densidade de cabelo única, fornecendo a potência de corte certa a qualquer comprimento.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-612383
  • Award image AWARD-3620250

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

908

Críticas

83%

recomendam este produto

01/04/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente compra

Muy comoda de usar,se adapta perfectamente a la mano y gran autonomía.

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

31/03/2026

España

España

Comprador verificado

Pelado perfecto y muy manejable

Fácil manejable , silenciosa, rápida, eficaz y con mucha precisión en el corte , muy buena máquina , buen servicio de la marca .

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

31/03/2026

España

España

Comprador verificado

Producto top calidad/precio

Excelente calidad precio.Corta de maravilla y muy buena autonomía.

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. A garantia oferece uma cobertura de até 5 anos, incluindo uma garantia global padrão de 2 anos, com 3 anos adicionais disponíveis ao registar o dispositivo no prazo de 90 dias após a compra.

  2. Aplicável exclusivamente aos modelos das séries 5000, 7000 e 9000. Disponível para o mercado global, excluindo os EUA, Canadá e China.