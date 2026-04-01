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Lâminas em titânio
400 regulações de comprimento
120 min. autonomia sem fios/1 h de carregamento
Garantia até 5 anos
Utilize os botões de controlo para selecionar e bloquear com precisão o comprimento pretendido, entre mais de 60 regulações de comprimento. Utilize o pente para aparar com intervalos precisos de 0,2 mm entre 1 e 7 mm e intervalos de 1 mm entre 7 e 42 mm. Ou pode utilizá-lo sem o pente para aparar rente a 0,5 mm.
Um aspeto impecável nunca foi tão fácil com a Philips. As nossas lâminas em titânio de afiação automática são incrivelmente duradouras, mantendo-se afiadas desde o primeiro dia, mesmo ao fim de 5 anos
Um corte uniforme, à sua medida. O sensor PowerAdapt ajusta automaticamente o motor de acordo com a sua densidade de cabelo única, fornecendo a potência de corte certa a qualquer comprimento.
Prémios
4.1
de 5
908
Críticas
83%
recomendam este produto
Truman B
01/04/2026
España
Comprador verificado
Excelente compra
Muy comoda de usar,se adapta perfectamente a la mano y gran autonomía.
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
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NsndoGT
31/03/2026
España
Comprador verificado
Pelado perfecto y muy manejable
Fácil manejable , silenciosa, rápida, eficaz y con mucha precisión en el corte , muy buena máquina , buen servicio de la marca .
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Laurangel3
31/03/2026
España
Comprador verificado
Producto top calidad/precio
Excelente calidad precio.Corta de maravilla y muy buena autonomía.
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
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A garantia oferece uma cobertura de até 5 anos, incluindo uma garantia global padrão de 2 anos, com 3 anos adicionais disponíveis ao registar o dispositivo no prazo de 90 dias após a compra.
Aplicável exclusivamente aos modelos das séries 5000, 7000 e 9000. Disponível para o mercado global, excluindo os EUA, Canadá e China.