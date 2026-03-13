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Descontinuado
Assistência
HD2383/20
Descontinuado
User Manual Philips Sandwich maker
Tostas deliciosas num instante com esta sanduicheira HD2383/20 de alta temperatura e potência elevada da Philips com placas de corte e vedação. Fácil de arrumar graças à opção de arrumação vertical e à funcionalidade de enrolamento do cabo. Fácil de limpar graças às suas placas com revestimento antiaderente.