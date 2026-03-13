ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

Sanduicheira

Descontinuado

Assistência

Sanduicheira

HD2383/20

Sanduicheira

Descontinuado

Ir para loja

Iniciar sessão ou criar uma conta

Registe o seu produto

Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.

Registar agora

Manuais e documentação

User Manual Philips Sandwich maker

  • PDF ficheiro, 828.6 kB
  • 13 March 2026

Tostas deliciosas num instante com esta sanduicheira HD2383/20 de alta temperatura e potência elevada da Philips com placas de corte e vedação. Fácil de arrumar graças à opção de arrumação vertical e à funcionalidade de enrolamento do cabo. Fácil de limpar graças às suas placas com revestimento antiaderente.

  • PDF ficheiro
  • 28 June 2026

Resolução de problemas

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).