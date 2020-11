A forma mais fácil de fazer tostas

Tostas deliciosas num instante com esta sanduicheira HD2383/20 de alta temperatura e potência elevada da Philips com placas de corte e vedação. Fácil de arrumar graças à opção de arrumação vertical e à funcionalidade de enrolamento do cabo. Fácil de limpar graças às suas placas com revestimento antiaderente. Ver todas as vantagens