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Descontinuado

Coleção DailySanduicheira

HD2384/10

5
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto
A forma mais fácil de fazer tostas
É fácil! Escolha os seus ingredientes favoritos, coloque-os nas placas com vedação e obtenha sanduíches num instante!
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A forma mais fácil de fazer tostas

  • branca e verde

As placas de corte e vedação vedam os ingredientes no interior da tosta.

As placas de corte e vedação vedam os ingredientes no interior da tosta.

As placas de corte e vedação vedam os ingredientes no interior da sanduicheira Philips.

Alta temperatura para resultados saborosos

Potência elevada para aquecimento rápido

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3
2
1

25/06/2017

Portugal

Portugal

Tostadeira simples e funcional

[Employee of philipsglobal] Tostadeira simples com várias características que a tornam bastante funcional e prática.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD2384/70 Sanduicheira

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