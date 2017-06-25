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Descontinuado
branca e verde
As placas de corte e vedação vedam os ingredientes no interior da sanduicheira Philips.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Fonseca
25/06/2017
Portugal
Tostadeira simples e funcional
[Employee of philipsglobal] Tostadeira simples com várias características que a tornam bastante funcional e prática.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD2384/70 Sanduicheira
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