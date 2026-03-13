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Manuais e documentação

User Manual Philips Sandwich maker

  • PDF ficheiro, 828.6 kB
  • 13 March 2026

É fácil! Escolha os seus ingredientes favoritos, coloque-os nas placas com vedação e obtenha sanduíches num instante!

  • PDF ficheiro
  • 12 August 2026

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