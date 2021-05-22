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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
900 W
Adapta-se a todos os tipos de tostas graças às placas grandes.
Resultados rápidos e deliciosos graças aos 900 W de potência.
Temporizador digital com sinal sonoro de pronto.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
22/05/2021
Portugal
Excelente.
Aquece rápido e bem. Económica. Duradoura tenho 15 anos.
Pontos positivos
Aquecimento rápido.
Pontos negativos
Placas antiaderente perdem antiaderencia rapidamente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HD2415/80 Sanduicheira
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