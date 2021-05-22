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Sanduicheira

HD2415/80

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Ao seu gosto, exatamente ao seu gosto
Prepare tostas exactamente ao seu gosto. Coloque a sua tosta preferida entre as placas grandes e seleccione o tempo pretendido. As placas antiaderentes, removíveis e laváveis na máquina de lavar a loiça tornam a limpeza mais fácil do que nunca.
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Adapta-se a todos os tipos de tostas graças às placas grandes

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Resultados rápidos e deliciosos graças aos 900 W de potência

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Temporizador digital com sinal sonoro de pronto

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Críticas

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22/05/2021

Portugal

Portugal

Excelente.

Aquece rápido e bem. Económica. Duradoura tenho 15 anos.

Pontos positivos

Aquecimento rápido.

Pontos negativos

Placas antiaderente perdem antiaderencia rapidamente

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HD2415/80 Sanduicheira

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