Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Assistência
HD2415/80
Descontinuado
User Manual Philips Sandwich maker
Prepare tostas exactamente ao seu gosto. Coloque a sua tosta preferida entre as placas grandes e seleccione o tempo pretendido. As placas antiaderentes, removíveis e laváveis na máquina de lavar a loiça tornam a limpeza mais fácil do que nunca.