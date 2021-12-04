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8 regulações
Grelha de aquec. integrada para pão
Design compacto
As 8 regulações permitem-lhe torrar diferentes tipos de pão sem o risco de o queimar. Ajuste a regulação de torragem às suas preferências e prepare as torradas da forma que mais gosta.
2 ranhuras variáveis grandes para pães de diferentes tamanhos. O pão é mantido no centro para uma torragem uniforme em ambos os lados, graças à função de autocentragem.
Grelha integrada para aquecer facilmente o seu pão, bolos e pastéis favoritos.
4.4
de 5
14
Críticas
100%
recomendam este produto
Zebra 09
04/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Excelente opção está torradeira
Se quer comprar uma torradeira prática, ocupando pouco espaço na sua cozinha, está é a melhor opção. Muito saborosas as torradas que faz,finas e deliciosas. Recomendo, pois tenho uma que me ofereceram e utilizo-a todos os dias. Sigam o meu conselho. Vão adorar!
Pontos positivos
Qualidade 5 estrelas
Pontos negativos
Irresistível!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HD2581/00 Torradeira
Sim, recomendo este produto
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Bakedmuffim
02/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Excelente
Está torradeira é simplesmente fantástica! Adoro,como fã n°1 de torradas, digo que está foi melhor torradeira que passou cá em casa. A torradeira conquistou me, não só pela qualidade mas pelo simples facto de ter duas ranhuras maiores.
Pontos positivos
Ranhuras maiores
Pontos negativos
Como todo produto, fácil de sujar
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Panzer4
01/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Excelente torradeira
Excelente torradeira, que torra o pao uniformemente e com varias posições para dourar mais ou nao o pao. Aconselho vivamente!
Pontos positivos
O torradeira na sua totalidade
Pontos negativos
Praticamente nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HD2581/00 Torradeira
Sim, recomendo este produto
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