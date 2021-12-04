ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Torradas douradas e estaladiças todos os dias
  • Torradas douradas e estaladiças todos os dias
  • Torradas douradas e estaladiças todos os dias
  • Torradas douradas e estaladiças todos os dias
  • Torradas douradas e estaladiças todos os dias
  • Torradas douradas e estaladiças todos os dias
  • Torradas douradas e estaladiças todos os dias
  • Torradas douradas e estaladiças todos os dias

Coleção DailyTorradeira – 2 fatias, abertura ampla, preto

HD2581/90

4.4
| (14) Críticas | 100% recomendam este produto
Torradas douradas e estaladiças todos os dias
Esta torradeira compacta é fornecida com 8 definições e 2 grandes ranhuras variáveis, para que obtenha resultados uniformes, independentemente dos diferentes tipos de pão. A grelha de aquecimento integrada para pão permite-lhe aquecer facilmente o seu pão, bolos e pastéis favoritos.
Ver todos os benefícios

Com 8 definições e grelha de aquecimento integrada para pão

Torradas douradas e estaladiças todos os dias

  • 8 regulações

  • Grelha de aquec. integrada para pão

  • Design compacto

8 regulações de torragem para satisfazer todas as preferências

8 regulações de torragem para satisfazer todas as preferências

As 8 regulações permitem-lhe torrar diferentes tipos de pão sem o risco de o queimar. Ajuste a regulação de torragem às suas preferências e prepare as torradas da forma que mais gosta.

2 ranhuras variáveis grandes para pães de diferentes tamanhos

2 ranhuras variáveis grandes para pães de diferentes tamanhos

2 ranhuras variáveis grandes para pães de diferentes tamanhos. O pão é mantido no centro para uma torragem uniforme em ambos os lados, graças à função de autocentragem.

Grelha integrada para aquecer pão, bolos ou pastéis

Grelha integrada para aquecer pão, bolos ou pastéis

Grelha integrada para aquecer facilmente o seu pão, bolos e pastéis favoritos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

14

Críticas

100%

recomendam este produto

3
1

04/12/2021

Portugal

Portugal

Excelente opção está torradeira

Se quer comprar uma torradeira prática, ocupando pouco espaço na sua cozinha, está é a melhor opção. Muito saborosas as torradas que faz,finas e deliciosas. Recomendo, pois tenho uma que me ofereceram e utilizo-a todos os dias. Sigam o meu conselho. Vão adorar!

Pontos positivos

Qualidade 5 estrelas

Pontos negativos

Irresistível!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HD2581/00 Torradeira

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HD2581/00 Torradeira

02/12/2021

Portugal

Portugal

Excelente

Está torradeira é simplesmente fantástica! Adoro,como fã n°1 de torradas, digo que está foi melhor torradeira que passou cá em casa. A torradeira conquistou me, não só pela qualidade mas pelo simples facto de ter duas ranhuras maiores.

Pontos positivos

Ranhuras maiores

Pontos negativos

Como todo produto, fácil de sujar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HD2581/00 Torradeira

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HD2581/00 Torradeira

01/12/2021

Portugal

Portugal

Excelente torradeira

Excelente torradeira, que torra o pao uniformemente e com varias posições para dourar mais ou nao o pao. Aconselho vivamente!

Pontos positivos

O torradeira na sua totalidade

Pontos negativos

Praticamente nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HD2581/00 Torradeira

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HD2581/00 Torradeira

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis