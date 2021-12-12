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Coleção DailyTorradeira

HD2590/00

4.1
| (103) Críticas | 82% recomendam este produto
Torradas com um dourado crocante todos os dias
Torradeira com abertura comprida com 8 definições para resultados uniformes e dourados independentemente do que tostar ou de como desejar. A grelha de aquecimento integrada é adequada para tudo desde pãezinhos a croissants.
Ver todos os benefícios

Com 8 definições de torragem e grelha de aquecimento integrada para pão

Torradas com um dourado crocante todos os dias

  • Abertura comprida

  • Aquecimento de pão integrado

  • Plástico

  • Branco

Na abertura comprida, cabem diferentes tipos de pão

Na abertura comprida, cabem diferentes tipos de pão

Numa única abertura comprida, cabe praticamente qualquer tipo de pão que escolher.

8 regulações de torragem para satisfazer qualquer preferência

8 regulações de torragem para satisfazer qualquer preferência

Ajuste o tempo de torragem para qualquer pão, seja como for que gosta dele.

Modo de descongelamento

Modo de descongelamento

O modo de descongelamento torra sem esforço pão congelado de uma só vez com um toque num botão.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

103

Críticas

82%

recomendam este produto

12/12/2021

Portugal

Portugal

Excelente torradeira

É uma torradeira excelente. Bom rácio de tostagem. Boa relação qualidade/preço. A prova que não é preciso pagar muito para ter uma torradeira fantástica e quenao fica atrás das mais caras.

Pontos positivos

Rápida e prática.

Pontos negativos

Gaveta das migalhas.

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Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HD2590/00 Torradeira

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11/12/2021

Portugal

Portugal

Das melhores torradeiras, usua-a diariamente

Muito resistente, já caiu no chão algumas vezer e continua boa.

Pontos positivos

Resistência

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11/12/2021

Portugal

Portugal

Deixa as torradas numa perfeição

Tenho esta torradeira há 4 meses e tem sido um sucesso cá em casa. Deixou de haver torradas queimadas ou mal torradas. Mesmo para aquecer ou descongelar é uma excelente opção.

Pontos positivos

Rápida e torra na perfeição

Pontos negativos

Não cabem 3 torradas

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