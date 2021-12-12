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Abertura comprida
Aquecimento de pão integrado
Plástico
Branco
Numa única abertura comprida, cabe praticamente qualquer tipo de pão que escolher.
Ajuste o tempo de torragem para qualquer pão, seja como for que gosta dele.
O modo de descongelamento torra sem esforço pão congelado de uma só vez com um toque num botão.
4.1
de 5
103
Críticas
82%
recomendam este produto
Jota00
12/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Excelente torradeira
É uma torradeira excelente. Bom rácio de tostagem. Boa relação qualidade/preço. A prova que não é preciso pagar muito para ter uma torradeira fantástica e quenao fica atrás das mais caras.
Pontos positivos
Rápida e prática.
Pontos negativos
Gaveta das migalhas.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HD2590/00 Torradeira
Sim, recomendo este produto
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Freya60
11/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Das melhores torradeiras, usua-a diariamente
Muito resistente, já caiu no chão algumas vezer e continua boa.
Pontos positivos
Resistência
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Nutela
11/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Deixa as torradas numa perfeição
Tenho esta torradeira há 4 meses e tem sido um sucesso cá em casa. Deixou de haver torradas queimadas ou mal torradas. Mesmo para aquecer ou descongelar é uma excelente opção.
Pontos positivos
Rápida e torra na perfeição
Pontos negativos
Não cabem 3 torradas
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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