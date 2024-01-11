Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Torradeira com 2 aberturas extra largas
Aquecimento de pão integrado
Preto
O mecanismo de autocentralização centra na perfeição cada fatia para uma torragem uniforme, independentemente da espessura.
Ajuste o nível de calor segundo as suas preferências e prepare as torradas da forma que mais gosta.
Esta funcionalidade permite-lhe elevar pedaços mais pequenos de pão de forma segura
4.3
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
11/01/2024
Portugal
Botão pouco funcional
Aos amigos. Bonita e torra na perfeição. Fácil para limpar
Pontos positivos
Bonita, torra na perfeição
Pontos negativos
O botão de regulação não é funcional.
Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HD2637/90 Torradeira
Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HD2637/90 Torradeira
SMFF
25/06/2017
Portugal
Óptima para torrar, aquecer e descongelar.
Torradeira muito boa para torrar, deslongelar e aquecer o pão e os croissants. Fácil de regular o temporizador. Elegante e fácil de arrumar. Extremamente útil no dia-a-dia.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HD2637/90 Torradeira
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HD2637/90 Torradeira
Fmendes
15/01/2023
Portugal
Comprador verificado
Torra e descongela muito bem
A única pequena coisa é ser lenta. Mas o resultado é muito bom
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HD2639/90 Torradeira
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HD2639/90 Torradeira
Abertura 10% mais larga em comparação com o antecessor (HD2630)