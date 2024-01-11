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Colecção VivaTorradeira

HD2637/90

4.3
| (4) Críticas | 100% recomendam este produto
Óptimas torradas estaladiças cortadas por si ou já fatiadas
Tamanho das aberturas 10% mais largo, bem como grelhas de auto-centragem. Independentemente de ter fatias finas ou fatias mais grossas cortadas por si, todas são mantidas perfeitamente centradas para um resultado de torragem uniforme.
Ver todos os benefícios

Aberturas extra largas para torrar pão fino ou alto

Óptimas torradas estaladiças cortadas por si ou já fatiadas

  • Torradeira com 2 aberturas extra largas

  • Aquecimento de pão integrado

  • Preto

Abertura extra larga para pão fino ou alto, fresco ou congelado.

Abertura extra larga para pão fino ou alto, fresco ou congelado.

O mecanismo de autocentralização centra na perfeição cada fatia para uma torragem uniforme, independentemente da espessura.

Controlo de torragem com 7 níveis ajustáveis

Ajuste o nível de calor segundo as suas preferências e prepare as torradas da forma que mais gosta.

Elevação extra para remover pedaços mais pequenos de forma segura

Elevação extra para remover pedaços mais pequenos de forma segura

Esta funcionalidade permite-lhe elevar pedaços mais pequenos de pão de forma segura

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

11/01/2024

Portugal

Portugal

Botão pouco funcional

Aos amigos. Bonita e torra na perfeição. Fácil para limpar

Pontos positivos

Bonita, torra na perfeição

Pontos negativos

O botão de regulação não é funcional.

Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HD2637/90 Torradeira

Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HD2637/90 Torradeira

25/06/2017

Portugal

Portugal

Óptima para torrar, aquecer e descongelar.

Torradeira muito boa para torrar, deslongelar e aquecer o pão e os croissants. Fácil de regular o temporizador. Elegante e fácil de arrumar. Extremamente útil no dia-a-dia.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HD2637/90 Torradeira

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HD2637/90 Torradeira

15/01/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Torra e descongela muito bem

A única pequena coisa é ser lenta. Mas o resultado é muito bom

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HD2639/90 Torradeira

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HD2639/90 Torradeira

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Avisos legais

  1. Abertura 10% mais larga em comparação com o antecessor (HD2630)