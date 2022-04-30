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Plásticos 100% de base biológica²
8 regulações de torragem
Design compacto com 2 aberturas
Acabamento mate em branco seda
A torradeira compacta de 830 W com duas aberturas permite-lhe desfrutar das torradas ao seu gosto todas as manhãs.
Graças à grelha integrada para pães, pode desfrutar dos seus pastéis, bolos e pãezinhos quentes favoritos separadamente das torradas.
As várias opções de torragem permitem torrar diferentes tipos de pão sem o risco de o queimar. Ajuste a regulação de torragem às suas preferências e prepare as torradas ao seu gosto.
Prémios
4.6
de 5
210
Críticas
95%
recomendam este produto
marial.m
30/04/2022
Portugal
Parte da promoção
Torradeira inovadora
A Torradeira Eco Conscious Edition tem programa de descongelação, de aquecimento e de torrar, com várias potências. Aquece bastante rápido, conseguindo ter torradas no ponto certo em pouco tempo. No que toca ao design, surpreendeu-me ter tampa, mas achei bastante original. Além disso, o facto de o material da torradeira ser plástico biológico é uma iniciativa muito interessante. É bom ver que grandes marcas como a Philips já estão a fazer a transição para produtos mais ecológicos. Assim, fiquei bastante satisfeita com o produto, que para além de cumprir de maneira bastante eficaz a sua função, tem também outros aspetos inovadores que acrescentam valor ao produto.
Pontos positivos
Ser uma torradeira mais amiga do ambiente, por ser de plástico biológico
Pontos negativos
Considero que uma desvantagem seja o facto de ser um pouco volumosa
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
florprincesarainha
28/04/2022
Portugal
Parte da promoção
Excelente! Do mais moderno e funcional que existe
Recomendo a todas as pessoas esta torradeira. Principalmente a quem queira ter torradas de forma rápida, e eficaz. O design do produto é muito moderno, ecológico, fica lindo em qualquer cozinha. O pão fica rapidamente tostado.
Pontos positivos
Excelentes resultados e eficazes.
Pontos negativos
Não vejo desvantagens
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
bssb250
25/04/2022
Portugal
Parte da promoção
O produto é incrivel!
Adorei tudo nesta torradeira, rápida eficaz e um resultado delicioso! Para além disto ainda conta com um design lindo e ecológico que fica bem em qualquer cozinha.
Pontos positivos
Rápida preparação, várias velocidades.
Pontos negativos
Nada a apontar!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
Material principal fabricado com plástico 100% propileno de base biológica certificada, com base no balanço de massa (BioPP representa 94% do plástico total)
²A estrutura principal é fabricada com 100% de plástico PP de fontes de base biológica certificadas, numa base de balanço de massas (BioPP é de 94% de plástico total).