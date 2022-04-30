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  • Pequeno-almoço sustentável
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Edição ecologicamente conscienteTorradeira série 5000

HD2640/10

4.6
| (210) Críticas | 95% recomendam este produto

4 Prémios

Pequeno-almoço sustentável
Prepare as suas torradas exatamente como gosta todas as manhãs. Concebido de forma sustentável com plásticos 100% de base de biológica², para reduzir a pegada de CO2 em 14%¹ durante o processo de produção, para um pequeno passo em direção a um futuro mais ecológico.
Ver todos os benefícios

Com a torradeira Philips edição ecologicamente consciente

Pequeno-almoço sustentável

  • Plásticos 100% de base biológica²

  • 8 regulações de torragem

  • Design compacto com 2 aberturas

  • Acabamento mate em branco seda

Prepare as torradas ao seu gosto todas as manhãs

Prepare as torradas ao seu gosto todas as manhãs

A torradeira compacta de 830 W com duas aberturas permite-lhe desfrutar das torradas ao seu gosto todas as manhãs.

Grelha integrada para pães para aquecer pãezinhos e pastéis

Grelha integrada para pães para aquecer pãezinhos e pastéis

Graças à grelha integrada para pães, pode desfrutar dos seus pastéis, bolos e pãezinhos quentes favoritos separadamente das torradas.

8 definições para alcançar o seu nível de torragem preferido

8 definições para alcançar o seu nível de torragem preferido

As várias opções de torragem permitem torrar diferentes tipos de pão sem o risco de o queimar. Ajuste a regulação de torragem às suas preferências e prepare as torradas ao seu gosto.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

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Críticas

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4.6

de 5

210

Críticas

95%

recomendam este produto

30/04/2022

Portugal

Portugal

Torradeira inovadora

A Torradeira Eco Conscious Edition tem programa de descongelação, de aquecimento e de torrar, com várias potências. Aquece bastante rápido, conseguindo ter torradas no ponto certo em pouco tempo. No que toca ao design, surpreendeu-me ter tampa, mas achei bastante original. Além disso, o facto de o material da torradeira ser plástico biológico é uma iniciativa muito interessante. É bom ver que grandes marcas como a Philips já estão a fazer a transição para produtos mais ecológicos. Assim, fiquei bastante satisfeita com o produto, que para além de cumprir de maneira bastante eficaz a sua função, tem também outros aspetos inovadores que acrescentam valor ao produto.

Pontos positivos

Ser uma torradeira mais amiga do ambiente, por ser de plástico biológico

Pontos negativos

Considero que uma desvantagem seja o facto de ser um pouco volumosa

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

28/04/2022

Portugal

Portugal

Excelente! Do mais moderno e funcional que existe

Recomendo a todas as pessoas esta torradeira. Principalmente a quem queira ter torradas de forma rápida, e eficaz. O design do produto é muito moderno, ecológico, fica lindo em qualquer cozinha. O pão fica rapidamente tostado.

Pontos positivos

Excelentes resultados e eficazes.

Pontos negativos

Não vejo desvantagens

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Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

25/04/2022

Portugal

Portugal

O produto é incrivel!

Adorei tudo nesta torradeira, rápida eficaz e um resultado delicioso! Para além disto ainda conta com um design lindo e ecológico que fica bem em qualquer cozinha.

Pontos positivos

Rápida preparação, várias velocidades.

Pontos negativos

Nada a apontar!

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Avisos legais

  1. Material principal fabricado com plástico 100% propileno de base biológica certificada, com base no balanço de massa (BioPP representa 94% do plástico total)

  2. ²A estrutura principal é fabricada com 100% de plástico PP de fontes de base biológica certificadas, numa base de balanço de massas (BioPP é de 94% de plástico total).