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Colecção Viva Torradeira – abertura comprida, metal
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HD2692/90
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O pão fica preso na minha torradeira Philips
A minha torradeira Philips não liga
O manípulo da minha torradeira Philips não fica fixado em baixo
Não consigo retirar o pão da minha torradeira Philips
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