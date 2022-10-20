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  • Para fatias de pão finas e grossas
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  • Para fatias de pão finas e grossas
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Colecção VivaTorradeira – abertura comprida, metal

HD2692/90

4.3
| (119) Críticas | 87% recomendam este produto
Para fatias de pão finas e grossas
Torradeira com abertura comprida em aço inoxidável com 8 definições e uma abertura extralarga para resultados uniformes e dourados independentemente do que tostar ou de como desejar. A grelha de aquecimento integrada é adequada para tudo desde pãezinhos a croissants.
Ver todos os benefícios

Sistema inteligente de autocentragem para resultados uniformes

Para fatias de pão finas e grossas

  • Abertura comprida

  • Aquecimento de pão integrado

  • Metal

  • Preto

Na abertura comprida, cabem diferentes tipos de pão

Na abertura comprida, cabem diferentes tipos de pão

Numa única abertura comprida, cabe praticamente qualquer tipo de pão que escolher.

Abertura com auto-centragem para resultados homogéneos em ambos os lados

Uma grelha com auto-centragem assegura resultados homogéneos em ambos os lados fixando cada uma das fatias – espessa ou fina – no centro da abertura.

8 regulações de torragem para satisfazer qualquer preferência

8 regulações de torragem para satisfazer qualquer preferência

Ajuste o tempo de torragem para qualquer pão, seja como for que gosta dele.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

119

Críticas

87%

recomendam este produto

20/10/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelentes funcionalidades

Aparelho a nível de funcionalidade excelente. (torradeira elétrica)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HD2692/90 Torradeira – abertura comprida, metal

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29/07/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Ótimo produto

Aquece muito rápido e deixa o pão bem torrado. Tem um ótimo acabamento, é bonito, funciona bem e aquece fatias grandes de pão.

Pontos positivos

Amplo espaço para fatias grandes de pão

Pontos negativos

Não vi desvantagem

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25/05/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto é bom.

É de fácil utilização e limpeza. Tem vários programas.

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