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Abertura comprida
Aquecimento de pão integrado
Metal
Preto
Numa única abertura comprida, cabe praticamente qualquer tipo de pão que escolher.
Uma grelha com auto-centragem assegura resultados homogéneos em ambos os lados fixando cada uma das fatias – espessa ou fina – no centro da abertura.
Ajuste o tempo de torragem para qualquer pão, seja como for que gosta dele.
4.3
de 5
119
Críticas
87%
recomendam este produto
Jofisi 58
20/10/2022
Portugal
Comprador verificado
Excelentes funcionalidades
Aparelho a nível de funcionalidade excelente. (torradeira elétrica)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HD2692/90 Torradeira – abertura comprida, metal
Sim, recomendo este produto
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Cristovam
29/07/2022
Portugal
Comprador verificado
Ótimo produto
Aquece muito rápido e deixa o pão bem torrado. Tem um ótimo acabamento, é bonito, funciona bem e aquece fatias grandes de pão.
Pontos positivos
Amplo espaço para fatias grandes de pão
Pontos negativos
Não vi desvantagem
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Leãozinho123
25/05/2022
Portugal
Comprador verificado
O produto é bom.
É de fácil utilização e limpeza. Tem vários programas.
Sim, recomendo este produto
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