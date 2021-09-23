ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Descubra novos sabores
  • Descubra novos sabores
  • Descubra novos sabores
  • Descubra novos sabores
  • Descubra novos sabores
  • Descubra novos sabores
  • Descubra novos sabores
  • Descubra novos sabores
  • Descubra novos sabores
  • Descubra novos sabores
  • Descubra novos sabores
  • Descubra novos sabores
  • Descubra novos sabores
  • Descubra novos sabores
  • Descubra novos sabores
  • Descubra novos sabores
  • Descubra novos sabores
  • Descubra novos sabores
  • Descubra novos sabores
  • Descubra novos sabores

Descontinuado

Grelhador de mesa

HD4417/20

4.5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto
Descubra novos sabores
Este grelhador de mesa HD4417/20 potente e compacto da Philips tem uma placa de alta temperatura para preservar os aromas e sucos. Este aquece rapidamente e tem uma placa extra grossa que se mantém sempre quente, enquanto o termóstato assegura refeições perfeitas.
Ver todos os benefícios

Temperatura alta e constante para preservar os sabores

Descubra novos sabores

  • 2000 W

  • Placa nervurada (espessura extra)

  • Placa para grelhar de alta temperatura

A placa para grelhar de alta temperatura preserva todo o sabor

A placa para grelhar de alta temperatura preserva todo o sabor

A alta temperatura da placa para grelhar elétrica da Philips retém todos os aromas e sabores dos alimentos. Isto porque, no momento em que os alimentos entram em contacto com a superfície da placa, começam a dourar, formando uma camada estaladiça que preserva todos os benefícios e sabor naturais.

A placa para grelhar extra grossa mantém-se quente, mesmo com alimentos cong.

A placa para grelhar extra grossa mantém-se quente, mesmo com alimentos cong.

A placa para grelhar extra grossa preserva mais calor que uma grelha normal, pelo que permanece quente, mesmo quando utilizar com alimentos congelados. Esta temperatura constante cozinha os alimentos mais rápida e uniformemente. Também mantém a placa quente naqueles primeiros momentos cruciais em que coloca os alimentos na grelha, preservando todo o sabor e aroma.

O termóstato regulável garante resultados perfeitos em todos os alimentos

O termóstato regulável garante resultados perfeitos em todos os alimentos

Termóstato ajustável, que permite resultados perfeitos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

23/09/2021

Portugal

Portugal

Excelente produto

Grelha muito bem e é durável, um produto de confiança.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HD4418/20 Grelhador de chapa

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HD4418/20 Grelhador de chapa

09/05/2020

Portugal

Portugal

Excelente grelha

Adorei excelente produto ,não faz fumo rápida e grelha uniforme , único defeito falta uma proteção para salpicos de gordura a volta do grelhador.

Pontos positivos

Grelha por igual

Pontos negativos

Falta protetor de salpicos de gordura a volta .

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HD4419/20 Grelhador de mesa

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HD4419/20 Grelhador de mesa

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis