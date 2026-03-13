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Manuais e documentação

User Manual Philips Table grill

  • PDF ficheiro, 8 MB
  • 13 March 2026

Este grelhador de mesa HD4417/20 potente e compacto da Philips tem uma placa de alta temperatura para preservar os aromas e sucos. Este aquece rapidamente e tem uma placa extra grossa que se mantém sempre quente, enquanto o termóstato assegura refeições perfeitas.

  • PDF ficheiro
  • 28 June 2026

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