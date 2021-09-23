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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
2300 W
Placa nervurada/lisa
Placa para grelhar de alta temperatura
300 x 370 mm
A alta temperatura da placa para grelhar elétrica da Philips retém todos os aromas e sabores dos alimentos. Isto porque, no momento em que os alimentos entram em contacto com a superfície da placa, começam a dourar, formando uma camada estaladiça que preserva todos os benefícios e sabor naturais.
A grelha versátil oferece-lhe a opção de cozinhar numa superfície nervurada ou lisa, para que possa desfrutar dos seus alimentos à sua maneira. A área lisa é adequada para saltear e grelhar alimentos pequenos. A superfície nervurada cria o irresistível efeito de grelhado no carvão.
Termóstato ajustável, que permite resultados perfeitos.
4.5
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
23/09/2021
Portugal
Excelente produto
Grelha muito bem e é durável, um produto de confiança.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HD4418/20 Grelhador de chapa
Sim, recomendo este produto
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Riscas25
09/05/2020
Portugal
Excelente grelha
Adorei excelente produto ,não faz fumo rápida e grelha uniforme , único defeito falta uma proteção para salpicos de gordura a volta do grelhador.
Pontos positivos
Grelha por igual
Pontos negativos
Falta protetor de salpicos de gordura a volta .
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HD4419/20 Grelhador de mesa
Sim, recomendo este produto
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