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Descontinuado
Assistência
HD4419/20
Descontinuado
User Manual Philips Table grill
Este potente grelhador de mesa da Philips possui uma placa de alta temperatura para preservar os aromas e sucos. Aquece rapidamente e possui uma placa de espessura extra que mantém sempre a temperatura, enquanto a superfície nervurada e macia cozinha muitas delícias.