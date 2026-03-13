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Grelhador de mesa

Descontinuado

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Grelhador de mesa

HD4419/20

Grelhador de mesa

Descontinuado

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Manuais e documentação

User Manual Philips Table grill

  • PDF ficheiro, 8.1 MB
  • 13 March 2026

Este potente grelhador de mesa da Philips possui uma placa de alta temperatura para preservar os aromas e sucos. Aquece rapidamente e possui uma placa de espessura extra que mantém sempre a temperatura, enquanto a superfície nervurada e macia cozinha muitas delícias.

  • PDF ficheiro
  • 28 June 2026

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