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Descontinuado
Jarro
10 chávenas
Decoração com alimentos
Utilize a função para manter quente para manter o arroz quente durante mais tempo. Quando terminar de cozinhar, a panela activa automaticamente a função de manutenção da temperatura
Cozinhe arroz e mantenha-o quente com toda a facilidade
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Cader
17/07/2021
Sverige
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Gillar alt på den bra produkt och bra pris Jätte bra Bra produkt
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HD4702/80 Riskokare
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