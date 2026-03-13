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Manuais e documentação

User Manual Philips Rice cooker

  • PDF ficheiro, 4 MB
  • 13 March 2026

A nutrição é o principal alicerce da saúde. Os programas automáticos da Philips para cozinhar arroz, preservam a frescura e os nutrientes de cada taça de arroz.

  • PDF ficheiro
  • 29 March 2026

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