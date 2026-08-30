Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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HD6141
1000 g
cuba amovível
com sistema antiaquecimento
Evita que os resíduos alimentares se queimem. O óleo mantém-se mais limpo, sendo mais saudável e duradouro. Nunca os seus alimentos souberam tão bem!
A fritadeira Philips reduz os cheiros desagradáveis a fritos e pode ser lavada na máquina da loiça. Não é necessário efectuar substituições.
Para uma limpeza rápida e fácil, todas as peças podem ser lavadas na máquina, com excepção do painel de controlo.
Críticas