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Manuais e documentação

User Manual Philips Fryer

  • PDF ficheiro, 3.1 MB
  • 13 March 2026

Com o seu sistema antiaquecimento, esta fritadeira eléctrica da Philips evita que as partículas da comida se queimem, mantendo o óleo limpo durante mais tempo. Os fritos nunca souberam tão bem! Todas as peças, excepto o painel de controlo, podem ser facilmente lavadas na máquina.

  • PDF ficheiro
  • 5 July 2026

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