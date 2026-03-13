Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Assistência
HD6141
User Manual Philips Fryer
Com o seu sistema antiaquecimento, esta fritadeira eléctrica da Philips evita que as partículas da comida se queimem, mantendo o óleo limpo durante mais tempo. Os fritos nunca souberam tão bem! Todas as peças, excepto o painel de controlo, podem ser facilmente lavadas na máquina.