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Descontinuado
HD6155
Desactivação automática
Temporizador
Permite uma predefinição fácil do tempo de fritura. O temporizador pode ser removido da estrutura da fritadeira e pode ser transportado: já não tem de se preocupar constantemente com os alimentos!
A fritadeira Philips reduz os cheiros desagradáveis a fritos e pode ser lavada na máquina da loiça. Não é necessário efectuar substituições.
Críticas