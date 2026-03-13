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Descontinuado
Assistência
HD6155
Descontinuado
User Manual Philips Fryer
Partilhe o sabor dos alimentos fritos: esta fritadeira eléctrica da Philips tem capacidade para fritar doses familiares de uma só vez! A limpeza é extremamente fácil pois a cuba é amovível e as peças podem ser lavadas na máquina de lavar loiça. O recipiente de óleo adicional é ideal para filtragem e conservação do óleo.