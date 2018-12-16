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Descontinuado

Fritad

HD6161/00

4.5
| (116) Críticas | 93% recomendam este produto
Resultados profissionais
Esta fritadeira atractiva, em aço inoxidável proporciona resultados profissionais com um sistema único de zona fria que evita que os resíduos alimentares se queimem e mantém o óleo limpo por mais tempo. Todas as peças, excepto o painel de controlo, podem ser lavadas na máquina.
Ver todos os benefícios

com controlo de temperatura e temporizador

Resultados profissionais

  • 1300 g, metálica

  • cuba amovível

  • Com temporizador

Evita queimar os resíduos alimentares para um fritar mais limpo e saboroso

Evita queimar os resíduos alimentares para um fritar mais limpo e saboroso

Evita que os resíduos alimentares se queimem. O óleo mantém-se mais limpo, sendo mais saudável e duradouro. Nunca os seus alimentos souberam tão bem!

Termóstato electrónico: aquecimento rápido e temperatura estável

Termóstato electrónico: aquecimento rápido e temperatura estável

Óptimo controlo da temperatura graças ao termóstato electrónico para aquecimento rápido e recuperação de temperatura, proporcionando resultados de fritura profissionais. O temporizador digital permite-lhe predefinir facilmente o tempo de fritura: já não tem de se preocupar constantemente com os alimentos!

Todas as peças excepto o painel de controlo são laváveis à máquina

Todas as peças excepto o painel de controlo são laváveis à máquina

Todas as peças excepto o painel de controlo são laváveis à máquina para uma limpeza rápida e fácil.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.5

de 5

116

Críticas

93%

recomendam este produto

2

16/12/2018

España

España

Excel·lent

Més de 15 anys funcionant perfectament. Ràpida, fiable, de qualitat. Cada 3 o 4 mesos al rentavaixelles i com a nova.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HD6161 Fryer

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24/10/2015

España

España

Fantástica

Llevo mas de diez años con la misma freidora. Alimentos excepcionales, rápida, eficiente, elegante, limpia y sigue como el primer día. Lavavajillas y nueva. Philips innova y produce numerosos nuevos productos, pero tendría que seguir produciendo aquellos en que la ha clavado. Animo a Philips a que la vuelva a fabricar.

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10/10/2015

España

España

Es la mejor freidora que he tenido nunca. Ya era hora de que lo volvieran a comercializar

Tengo esta freidora desde hace ya 11 años. Funciona como el primer día. Lo mejor de todo es el temporizador acústico que te avisa con pitidos audibles en toda la casa para evitar que la comida se queme. El punto de fritura es extraordinario. Cuando tenga que renovarla comprare la misma sin lugar a dudas. No se porque Philips la ha dejado de comercializar estos 10 últimos años. Pero es una producto extraordinario. Se mete en el lavavajillas y queda nueva. ENHORABUENA por hacernos la vida más cómoda.

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