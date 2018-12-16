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Descontinuado
1300 g, metálica
cuba amovível
Com temporizador
Evita que os resíduos alimentares se queimem. O óleo mantém-se mais limpo, sendo mais saudável e duradouro. Nunca os seus alimentos souberam tão bem!
Óptimo controlo da temperatura graças ao termóstato electrónico para aquecimento rápido e recuperação de temperatura, proporcionando resultados de fritura profissionais. O temporizador digital permite-lhe predefinir facilmente o tempo de fritura: já não tem de se preocupar constantemente com os alimentos!
Todas as peças excepto o painel de controlo são laváveis à máquina para uma limpeza rápida e fácil.
4.5
de 5
116
Críticas
93%
recomendam este produto
kike007
16/12/2018
España
Excel·lent
Més de 15 anys funcionant perfectament. Ràpida, fiable, de qualitat. Cada 3 o 4 mesos al rentavaixelles i com a nova.
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Periquito
24/10/2015
España
Fantástica
Llevo mas de diez años con la misma freidora. Alimentos excepcionales, rápida, eficiente, elegante, limpia y sigue como el primer día. Lavavajillas y nueva. Philips innova y produce numerosos nuevos productos, pero tendría que seguir produciendo aquellos en que la ha clavado. Animo a Philips a que la vuelva a fabricar.
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Rochas
10/10/2015
España
Es la mejor freidora que he tenido nunca. Ya era hora de que lo volvieran a comercializar
Tengo esta freidora desde hace ya 11 años. Funciona como el primer día. Lo mejor de todo es el temporizador acústico que te avisa con pitidos audibles en toda la casa para evitar que la comida se queme. El punto de fritura es extraordinario. Cuando tenga que renovarla comprare la misma sin lugar a dudas. No se porque Philips la ha dejado de comercializar estos 10 últimos años. Pero es una producto extraordinario. Se mete en el lavavajillas y queda nueva. ENHORABUENA por hacernos la vida más cómoda.
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