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Descontinuado
Assistência
HD6161/00
Descontinuado
User Manual Philips Fryer HD6161
Esta fritadeira atractiva, em aço inoxidável proporciona resultados profissionais com um sistema único de zona fria que evita que os resíduos alimentares se queimem e mantém o óleo limpo por mais tempo. Todas as peças, excepto o painel de controlo, podem ser lavadas na máquina.