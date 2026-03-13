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Manuais e documentação

User Manual Philips Fryer HD6161

  • PDF ficheiro, 1.4 MB
  • 13 March 2026

Esta fritadeira atractiva, em aço inoxidável proporciona resultados profissionais com um sistema único de zona fria que evita que os resíduos alimentares se queimem e mantém o óleo limpo por mais tempo. Todas as peças, excepto o painel de controlo, podem ser lavadas na máquina.

  • PDF ficheiro
  • 29 March 2026

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