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Descontinuado
HD6163/00
1000 g, metálica
cuba amovível
Evita que os resíduos alimentares se queimem. O óleo mantém-se mais limpo, sendo mais saudável e duradouro. Nunca os seus alimentos souberam tão bem!
Todas as peças excepto o painel de controlo são laváveis à máquina para uma limpeza rápida e fácil.
3.0
de 5
1
Avaliaç.
Gaspar
20/12/2018
Portugal
Asistencia
O problema não é o desempenho do produto, o cesto com o tempo deteriora-se e não têm cestos em stock para os substituir
Esta avaliação foi feita para HD6163/00 Fritad
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