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Descontinuado
Assistência
HD6163/00
Descontinuado
User Manual Philips Fryer HD6163
Esta elegante fritadeira em aço inoxidável da Philips proporciona resultados profissionais com um sistema único de zona fria que evita que os resíduos alimentares se queimem e mantém o óleo limpo por mais tempo. Todas as peças, excepto o painel de controlo, são laváveis na máquina de lavar loiça.