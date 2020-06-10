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  • Descubra sabores mais ricos
  • Descubra sabores mais ricos
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  • Descubra sabores mais ricos

Descontinuado

Daily CollectionGrelhador de contacto

HD6305/20

3.3
| (3) Críticas
Descubra sabores mais ricos
Este grelhador saudável tem placas para grelhar a alta temperatura para preservar todos os sabores. Estas placas para grelhar aquecem rapidamente e mantêm uma temperatura constante para resultados em que pode confiar. Podem ser utilizadas numa posição inclinada ou horizontal para diferentes estilos de preparação.
Ver todos os benefícios

2 posições para grelhar num design compacto

Descubra sabores mais ricos

  • 2000 W

  • Placa nervurada

  • 2 posições p/ grelhar, alta temperatura

Placas para grelhar de alta temperatura que preservam o sabor

Placas para grelhar de alta temperatura que preservam o sabor

A alta temperatura das placas para grelhar retêm todos os aromas e sabores dos alimentos. Isto porque, no momento em que oss alimentos entram em contacto com a superfície da grelha, começam a dourar, formando uma camada estaladiça que preserva todos os benefícios e sabor naturais.

O termóstato regulável garante resultados perfeitos em todos os alimentos

O termóstato regulável garante resultados perfeitos em todos os alimentos

Ampla gama de temperaturas (70 °C a 230 °C) para seleccionar a temperatura ideal para cada ingrediente de modo a assegurar resultados perfeitos para todos os alimentos.

Alta potência para aquecimento rápido e conservação de um calor contínuo.

Alta potência para aquecimento rápido e conservação de um calor contínuo.

Alta potência para aquecimento rápido e conservação de um calor contínuo.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.3

de 5

3

Críticas

3
2

10/06/2020

España

España

Comprador verificado

ideal

Es ideal para hacer cosas a la plancha, no requiere demasiado aceite, no necesitas darle la vuelta y estar pendiente si se ha hecho mas por un lado que por lado. Para mi es ideal.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6305/20 Grill de contacto

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6305/20 Grill de contacto

02/11/2015

España

España

Comprador verificado

Compacto y eficiente

Muy fácil de manejar, compacto y por lo tanto fácil de guardar cuando no está en uso.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6305/20 Grill de contacto

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6305/20 Grill de contacto

18/02/2017

Österreich

Österreich

schlecht zu reinigen!!!!!

Gutes Produkt, habe aber nicht darauf geachtet, dass die Platten nicht zum Reinigen abmontiert werden können. Kaufgrund war die angenehme Größe des Grills. Auch kann man keinen Abstand zwischen den Platten einstellen! Der Toast wird immer sehr flach!!!

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6305/20 Kontaktgrill

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6305/20 Kontaktgrill

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