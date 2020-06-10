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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
HD6305/20
2000 W
Placa nervurada
2 posições p/ grelhar, alta temperatura
A alta temperatura das placas para grelhar retêm todos os aromas e sabores dos alimentos. Isto porque, no momento em que oss alimentos entram em contacto com a superfície da grelha, começam a dourar, formando uma camada estaladiça que preserva todos os benefícios e sabor naturais.
Ampla gama de temperaturas (70 °C a 230 °C) para seleccionar a temperatura ideal para cada ingrediente de modo a assegurar resultados perfeitos para todos os alimentos.
Alta potência para aquecimento rápido e conservação de um calor contínuo.
3.3
de 5
3
Críticas
loladelde
10/06/2020
España
Comprador verificado
ideal
Es ideal para hacer cosas a la plancha, no requiere demasiado aceite, no necesitas darle la vuelta y estar pendiente si se ha hecho mas por un lado que por lado. Para mi es ideal.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6305/20 Grill de contacto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6305/20 Grill de contacto
tinini
02/11/2015
España
Comprador verificado
Compacto y eficiente
Muy fácil de manejar, compacto y por lo tanto fácil de guardar cuando no está en uso.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6305/20 Grill de contacto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6305/20 Grill de contacto
gusti
18/02/2017
Österreich
schlecht zu reinigen!!!!!
Gutes Produkt, habe aber nicht darauf geachtet, dass die Platten nicht zum Reinigen abmontiert werden können. Kaufgrund war die angenehme Größe des Grills. Auch kann man keinen Abstand zwischen den Platten einstellen! Der Toast wird immer sehr flach!!!
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6305/20 Kontaktgrill
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6305/20 Kontaktgrill