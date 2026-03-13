ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

Daily Collection Grelhador de contacto

Descontinuado

Assistência

Daily CollectionGrelhador de contacto

HD6305/20

Daily Collection Grelhador de contacto

Descontinuado

Ir para loja

Iniciar sessão ou criar uma conta

Registe o seu produto

Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.

Registar agora

Manuais e documentação

Important Information Manual Philips Daily Collection Contact grill

  • PDF ficheiro, 1.4 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Daily Collection Contact grill

  • PDF ficheiro, 883.6 kB
  • 13 March 2026

Resolução de problemas

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).