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Descontinuado
Assistência
HD6320/20
Descontinuado
User Manual Philips Daily Collection Table grill HD6320/20
Grelhador de mesa com placas duplas da Philips. A superfície lisa é ideal para preparar alimentos mais delicados, como legumes, peixe e camarão; a superfície nervurada é mais adequada para grelhar carne, como bifes, hambúrgueres ou salsichas com as irresistíveis marcas do grelhador.