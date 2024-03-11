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Daily Collection Grelhador de mesa

Descontinuado

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Daily CollectionGrelhador de mesa

HD6320/20

Daily Collection Grelhador de mesa

Descontinuado

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Manuais e documentação

User Manual Philips Daily Collection Table grill HD6320/20

  • PDF ficheiro, 1.1 MB
  • 11 March 2024

Grelhador de mesa com placas duplas da Philips. A superfície lisa é ideal para preparar alimentos mais delicados, como legumes, peixe e camarão; a superfície nervurada é mais adequada para grelhar carne, como bifes, hambúrgueres ou salsichas com as irresistíveis marcas do grelhador.

  • PDF ficheiro
  • 17 January 2026

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