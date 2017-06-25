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  • Rode a placa para grelhar ao seu gosto
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Descontinuado

Daily CollectionGrelhador de mesa

HD6320/20

1.8
| (4) Críticas
Rode a placa para grelhar ao seu gosto
Grelhador de mesa com placas duplas da Philips. A superfície lisa é ideal para preparar alimentos mais delicados, como legumes, peixe e camarão; a superfície nervurada é mais adequada para grelhar carne, como bifes, hambúrgueres ou salsichas com as irresistíveis marcas do grelhador.
Ver todos os benefícios

Grelhador duplo: placas lisas e nervuradas

Rode a placa para grelhar ao seu gosto

  • 1500 W

  • Placa dupla: placa nervurada/lisa

Placa dupla para escolher entre grelhado liso ou estriado

Placa dupla para escolher entre grelhado liso ou estriado

A placa dupla é reversível e, por isso, permite-lhe cozinhar com uma superfície de grelhador estriada ou lisa, para que possa desfrutar dos seus alimentos exatamente como gosta. A placa lisa é adequada para cozinhar pedaços pequenos de alimentos. As superfícies estriadas criam aquele efeito irresistível de grelhado nas suas peças de carne.

Tabuleiro de gordura integrado para recolher o excesso de gordura

Tabuleiro de gordura integrado para recolher o excesso de gordura

O excesso de gordura é drenado para o tabuleiro de gordura lavável na máquina de lavar loiça

Placa antiaderente para grelhar sem adicionar óleo

Placa antiaderente para grelhar sem adicionar óleo

As superfícies antiaderentes permitem-lhe cozinhar sem adicionar óleo, para que saboreie apenas o sabor dos alimentos

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

1.8

de 5

4

Críticas

5
3
2

25/06/2017

Portugal

Portugal

Grelhador bastante útil e fácil de limpar

[Employee of philipsglobal] Tenho este grelhador há uns 3 anos e utilizo pelo menos 1 vez por semana. É bastante útil para cozinhar alimentos de forma saudável, sem adição de gorduras, e não faz muito fumo. Tem sido robusto e duradouro, a placa costuma ser lavada na máquina e ainda possui a componente anti-aderente em bom estado.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6321/20 Table grill

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6321/20 Table grill

15/07/2020

Portugal

Portugal

O produto não apresenta grande qualidade

Tabuleiro ondulado passado algum tempo, e deixou de encaixar bem. Demora a grelhar

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6321/20 Table grill

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10/11/2018

Portugal

Portugal

Este produto não corresponde minimamente ao publicitado

Não tem nada de anti-aderente uma vez que tanto o peixe como a carne ficam agarrados e o peixe fica todo desmanchado; retirar os restos que ficam agarrados à placa do lado das nervuras é extremamente difícil e mesmo depois de raspar, ficam sempre vestígios;a placa ao aquecer fica ligeiramente deformada e sai do sítio quando está a ser utilizada correndo nós o risco de nos queimarmos, o que dificulta a sua utilização em segurança.

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6321/20 Table grill

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