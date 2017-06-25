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Descontinuado
HD6320/20
1500 W
Placa dupla: placa nervurada/lisa
A placa dupla é reversível e, por isso, permite-lhe cozinhar com uma superfície de grelhador estriada ou lisa, para que possa desfrutar dos seus alimentos exatamente como gosta. A placa lisa é adequada para cozinhar pedaços pequenos de alimentos. As superfícies estriadas criam aquele efeito irresistível de grelhado nas suas peças de carne.
O excesso de gordura é drenado para o tabuleiro de gordura lavável na máquina de lavar loiça
As superfícies antiaderentes permitem-lhe cozinhar sem adicionar óleo, para que saboreie apenas o sabor dos alimentos
1.8
de 5
4
Críticas
Fonseca
25/06/2017
Portugal
Grelhador bastante útil e fácil de limpar
[Employee of philipsglobal] Tenho este grelhador há uns 3 anos e utilizo pelo menos 1 vez por semana. É bastante útil para cozinhar alimentos de forma saudável, sem adição de gorduras, e não faz muito fumo. Tem sido robusto e duradouro, a placa costuma ser lavada na máquina e ainda possui a componente anti-aderente em bom estado.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6321/20 Table grill
Sim, recomendo este produto
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Velvete
15/07/2020
Portugal
O produto não apresenta grande qualidade
Tabuleiro ondulado passado algum tempo, e deixou de encaixar bem. Demora a grelhar
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6321/20 Table grill
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Anailuj
10/11/2018
Portugal
Este produto não corresponde minimamente ao publicitado
Não tem nada de anti-aderente uma vez que tanto o peixe como a carne ficam agarrados e o peixe fica todo desmanchado; retirar os restos que ficam agarrados à placa do lado das nervuras é extremamente difícil e mesmo depois de raspar, ficam sempre vestígios;a placa ao aquecer fica ligeiramente deformada e sai do sítio quando está a ser utilizada correndo nós o risco de nos queimarmos, o que dificulta a sua utilização em segurança.
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6321/20 Table grill
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