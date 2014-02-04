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  • Saboreie o aroma dos seus grãos de café favoritos
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Descontinuado

Philips Saeco XsmallMáquina de café expresso super automática

HD8745/01

3.8

| (102) Críticas | 81% recomendam este produto

Saboreie o aroma dos seus grãos de café favoritos

Independentemente do café que desejar provar, a Saeco Xsmall moerá os grãos na hora com o simples toque de um botão. Está equipada com uma saída de vapor para adicionar um delicioso toque de espuma de leite a todas as suas bebidas de café acabadas de preparar.

Ver todos os benefícios

café expresso do grão à chávena com um só toque

Saboreie o aroma dos seus grãos de café favoritos

  • Prepara 2 variedades de café

  • Acessório p/ espuma de leite clássico

  • Prateado

  • Moinho ajustável de 5 níveis

Café sem o sabor a queimado graças ao moinho 100% em cerâmica

Café sem o sabor a queimado graças ao moinho 100% em cerâmica

Esta máquina de café expresso está equipada com um moinho 100% em cerâmica. A Saeco utiliza moinhos em cerâmica devido à sua moagem consistente sem sobreaquecer o grão de café para um café perfeito. A cerâmica também assegura um desempenho de longa duração e um funcionamento totalmente silencioso.

Memoriza a quantidade favorita do seu café

Memoriza a quantidade favorita do seu café

Pode obter sempre uma chávena perfeita de café expresso preparado de acordo com a sua preferência pessoal, graças à nossa função de memória que lhe permite ajustar a quantidade de café adequado ao seu gosto pessoal. Desfrute de uma excelente bebida de café com apenas um toque num botão.

Espuma deliciosa graças ao acessório para espuma de leite

Espuma deliciosa graças ao acessório para espuma de leite

Esta máquina de café Espresso Saeco é fornecida com o acessório para espuma de leite designado de "Pannarello" pelos baristas. Este fornece vapor e é mergulhado no leite para preparar uma maravilhosa espuma de leite. Liberte o barista que há dentro de si, preparando as suas deliciosas especialidades de leite de forma tradicional!

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

102

Críticas

81%

recomendam este produto

04/02/2014

España

España

muy buena compra

Llevo 4 añas con esta cafetera haciendo una media de 4 cafés diarios jamas me ha dado ningún problema; es una de las mejores compras que he hecho. La recomiendo a todo el mundo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Xsmall HD8745/23 Cafetera espresso súper automática

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09/01/2014

España

España

NADA COMO EL CAFÉ RECIÉN MOLIDO

ES COMO EL CAFÉ DE BAR, IDÉNTICO, CON AROMA, Y SABOR INTENSO. ME GUSTA MUCHO EL CAFÉ, PERO LOS QUE HABIA PROBADO DE CÁPSULAS NO ME GUSTARON. Y AHORA ENTIENDO QUE EL GRANO RECIÉN MOLIDO ES EL SECRETO DEL BUÉN CAFÉ.

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09/12/2013

España

España

Cafe espectacular

Es la mejor compra que he hecho en muuuucho tiempo. El café no tiene competencia con ningún otro que he probado, nada que ver con las cápsulas. Fácil manejo, aunque no tanto de mantenimiento. Hecho de menos algo más de calidad en los materiales con los que está fabricada, en un año a la rejilla de la bandeja se le ha ido la pintura de apoyar las tazas, pero aún así volveré a comprarme otra sin dudarlo cuando la que tengo rompa.

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