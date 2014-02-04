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Descontinuado
Saboreie o aroma dos seus grãos de café favoritos
Independentemente do café que desejar provar, a Saeco Xsmall moerá os grãos na hora com o simples toque de um botão. Está equipada com uma saída de vapor para adicionar um delicioso toque de espuma de leite a todas as suas bebidas de café acabadas de preparar.
Prepara 2 variedades de café
Acessório p/ espuma de leite clássico
Prateado
Moinho ajustável de 5 níveis
Esta máquina de café expresso está equipada com um moinho 100% em cerâmica. A Saeco utiliza moinhos em cerâmica devido à sua moagem consistente sem sobreaquecer o grão de café para um café perfeito. A cerâmica também assegura um desempenho de longa duração e um funcionamento totalmente silencioso.
Pode obter sempre uma chávena perfeita de café expresso preparado de acordo com a sua preferência pessoal, graças à nossa função de memória que lhe permite ajustar a quantidade de café adequado ao seu gosto pessoal. Desfrute de uma excelente bebida de café com apenas um toque num botão.
Esta máquina de café Espresso Saeco é fornecida com o acessório para espuma de leite designado de "Pannarello" pelos baristas. Este fornece vapor e é mergulhado no leite para preparar uma maravilhosa espuma de leite. Liberte o barista que há dentro de si, preparando as suas deliciosas especialidades de leite de forma tradicional!
3.8
de 5
102
Críticas
81%
recomendam este produto
polo72
04/02/2014
España
muy buena compra
Llevo 4 añas con esta cafetera haciendo una media de 4 cafés diarios jamas me ha dado ningún problema; es una de las mejores compras que he hecho. La recomiendo a todo el mundo.
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Esta avaliação foi feita para Xsmall HD8745/23 Cafetera espresso súper automática
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DAVIDALCUADRADO
09/01/2014
España
NADA COMO EL CAFÉ RECIÉN MOLIDO
ES COMO EL CAFÉ DE BAR, IDÉNTICO, CON AROMA, Y SABOR INTENSO. ME GUSTA MUCHO EL CAFÉ, PERO LOS QUE HABIA PROBADO DE CÁPSULAS NO ME GUSTARON. Y AHORA ENTIENDO QUE EL GRANO RECIÉN MOLIDO ES EL SECRETO DEL BUÉN CAFÉ.
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Carola
09/12/2013
España
Cafe espectacular
Es la mejor compra que he hecho en muuuucho tiempo. El café no tiene competencia con ningún otro que he probado, nada que ver con las cápsulas. Fácil manejo, aunque no tanto de mantenimiento. Hecho de menos algo más de calidad en los materiales con los que está fabricada, en un año a la rejilla de la bandeja se le ha ido la pintura de apoyar las tazas, pero aún así volveré a comprarme otra sin dudarlo cuando la que tengo rompa.
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