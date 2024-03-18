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Philips Saeco Xsmall Máquina de café expresso super automática

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HD8747/01

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Manuais e documentação

User Manual Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8747/01

  • PDF ficheiro, 6.7 MB
  • 18 March 2024

Eco passport Philips Xsmall Super-automatic espresso machine - English (US)

  • PDF ficheiro, 182.3 kB
  • 19 March 2024

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