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  • Jarro de leite da Syntia Cappuccino
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Descontinuado

Philips Saeco XsmallMáquina de café expresso super automática

HD8747/01

3.6

| (57) Críticas

Jarro de leite da Syntia Cappuccino

Independentemente do café que desejar provar, a Saeco Xsmall moerá os grãos na hora com o simples toque de um botão. Está equipada com um acessório manual para espuma de leite para adicionar um delicioso toque de espuma de leite a todas as suas bebidas de café acabadas de preparar.

Ver todos os benefícios

café expresso do grão à chávena com um só toque

Jarro de leite da Syntia Cappuccino

  • Prepara 2 variedades de café

  • Acessório p/ espuma de leite clássico

  • Prateado

  • Moinho ajustável de 5 níveis

Uma máquina sempre limpa graças à limpeza automática do circuito

Uma máquina sempre limpa graças à limpeza automática do circuito

A Saeco concebeu esta máquina de café expresso para limpar automaticamente o seu circuito de café com água ao ligar ou ao desligar a máquina. Isto proporciona um óptimo aroma fresco em cada chávena de café.

Café sem o sabor a queimado graças ao moinho 100% em cerâmica

Café sem o sabor a queimado graças ao moinho 100% em cerâmica

Esta máquina de café expresso está equipada com um moinho 100% em cerâmica. A Saeco utiliza moinhos em cerâmica devido à sua moagem consistente sem sobreaquecer o grão de café para um café perfeito. A cerâmica também assegura um desempenho de longa duração e um funcionamento totalmente silencioso.

Memoriza a quantidade favorita do seu café

Memoriza a quantidade favorita do seu café

Pode obter sempre uma chávena perfeita de café expresso preparado de acordo com a sua preferência pessoal, graças à nossa função de memória que lhe permite ajustar a quantidade de café adequado ao seu gosto pessoal. Desfrute de uma excelente bebida de café com apenas um toque num botão.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.6

de 5

57

Críticas

15/07/2012

France

France

parfait sauf capacités eau et marc insuffisantes

les réservoirs d'eau et de marc sont trop petits. Bien que laissant toujours un récipient à l'allumage de l'appareil, le bac situé sous la machine se remplit tout de même et assez vite !!!!

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Esta avaliação foi feita para Xsmall HD8747/01 Machine espresso Super Automatique

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17/10/2011

France

France

Très bon rapport qualité/prix, simmple et efficace

Le café préparé est toujours savoureux, la machine est simple d'utilisation et ne nécessite que peu d'entretien. Le seul bémol, le broyeur et la pompe sont un peu bruyants.

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16/10/2011

France

France

Excellent produit

produit parfait, juste un petit reproche la quantité d"eau dans le réservoir est un peu juste.

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