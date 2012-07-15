Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
HD8747/01
Jarro de leite da Syntia Cappuccino
Independentemente do café que desejar provar, a Saeco Xsmall moerá os grãos na hora com o simples toque de um botão. Está equipada com um acessório manual para espuma de leite para adicionar um delicioso toque de espuma de leite a todas as suas bebidas de café acabadas de preparar.
Prepara 2 variedades de café
Acessório p/ espuma de leite clássico
Prateado
Moinho ajustável de 5 níveis
A Saeco concebeu esta máquina de café expresso para limpar automaticamente o seu circuito de café com água ao ligar ou ao desligar a máquina. Isto proporciona um óptimo aroma fresco em cada chávena de café.
Esta máquina de café expresso está equipada com um moinho 100% em cerâmica. A Saeco utiliza moinhos em cerâmica devido à sua moagem consistente sem sobreaquecer o grão de café para um café perfeito. A cerâmica também assegura um desempenho de longa duração e um funcionamento totalmente silencioso.
Pode obter sempre uma chávena perfeita de café expresso preparado de acordo com a sua preferência pessoal, graças à nossa função de memória que lhe permite ajustar a quantidade de café adequado ao seu gosto pessoal. Desfrute de uma excelente bebida de café com apenas um toque num botão.
3.6
de 5
57
Críticas
difabien31
15/07/2012
France
parfait sauf capacités eau et marc insuffisantes
les réservoirs d'eau et de marc sont trop petits. Bien que laissant toujours un récipient à l'allumage de l'appareil, le bac situé sous la machine se remplit tout de même et assez vite !!!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Xsmall HD8747/01 Machine espresso Super Automatique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Xsmall HD8747/01 Machine espresso Super Automatique
manuel
17/10/2011
France
Très bon rapport qualité/prix, simmple et efficace
Le café préparé est toujours savoureux, la machine est simple d'utilisation et ne nécessite que peu d'entretien. Le seul bémol, le broyeur et la pompe sont un peu bruyants.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Xsmall HD8747/01 Machine espresso Super Automatique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Xsmall HD8747/01 Machine espresso Super Automatique
philippe12
16/10/2011
France
Excellent produit
produit parfait, juste un petit reproche la quantité d"eau dans le réservoir est un peu juste.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Xsmall HD8747/01 Machine espresso Super Automatique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Xsmall HD8747/01 Machine espresso Super Automatique