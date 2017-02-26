Café com um só toque, exactamente da forma que gosta

Obtenha o seu café expresso perfeito a partir de grãos frescos graças ao moinho 100% em cerâmica e seleccione facilmente o sabor, a temperatura e a quantidade através do visor intuitivo. A sua espuma de leite quente é preparada exactamente como gosta, graças ao acessório para espuma de leite clássico