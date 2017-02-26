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Descontinuado
Café com um só toque, exactamente da forma que gosta
Obtenha o seu café expresso perfeito a partir de grãos frescos graças ao moinho 100% em cerâmica e seleccione facilmente o sabor, a temperatura e a quantidade através do visor intuitivo. A sua espuma de leite quente é preparada exactamente como gosta, graças ao acessório para espuma de leite clássico
3 bebidas
Acessório p/ espuma de leite clássico
Preto
Os nossos moinhos são 100% em cerâmica: extremamente rígidos e precisos, para que possa saborear o seu café aromático fresco durante, pelo menos, 20 000 chávenas.
Saboreie as suas bebidas com café favoritas para momentos especiais. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina totalmente automática oferece-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!
O bico ajustável nas nossas máquinas de café expresso adaptar-se-á a todas as chávenas, evitando assim que o café seja salpicado ou arrefeça enquanto é vertido para a sua chávena. Desta forma, o seu café é sempre servido à temperatura certa, enquanto mantém a máquina limpa.
Prémios
4.4
de 5
88
Críticas
89%
recomendam este produto
luisr
26/02/2017
España
Comprador verificado
gran cafetera
Estamaya cafetera tiene todas las características que buscaba. Excelente compra.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Cafetera espresso superautomática serie 3100 HD8831/01
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Toni79
08/01/2016
España
Comprador verificado
Estupenda cafetera
Ciertamente es una cafetera muy buena. Estoy encantado con la compra.
Sim, recomendo este produto
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Farrah86
25/12/2018
France
Très bonnes performances
Bonjour, pour ma part je ne regrette pas mon achat. J'apprécie la grande capacité du réservoir, la programmation , l'utilisation simple, c'est très agréable d'avoir un excellent café. Je n'utilise que le café en grain , lorsque je met du café moulu cela se bloque et ne fonctionne pas . L'inconvénient est le bac de rinçage d'eau qui est pour ma part un peu petit. Il faut souvent le vider.
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