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Descontinuado

Série 3100Máquina de café expresso super automática

HD8831/01

4.4

| (88) Críticas | 89% recomendam este produto

1 prémio

Café com um só toque, exactamente da forma que gosta

Obtenha o seu café expresso perfeito a partir de grãos frescos graças ao moinho 100% em cerâmica e seleccione facilmente o sabor, a temperatura e a quantidade através do visor intuitivo. A sua espuma de leite quente é preparada exactamente como gosta, graças ao acessório para espuma de leite clássico

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Com o nosso visor intuitivo

Café com um só toque, exactamente da forma que gosta

  • 3 bebidas

  • Acessório p/ espuma de leite clássico

  • Preto

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

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Os nossos moinhos são 100% em cerâmica: extremamente rígidos e precisos, para que possa saborear o seu café aromático fresco durante, pelo menos, 20 000 chávenas.

Desfrute de 3 bebidas com café à sua disposição

Desfrute de 3 bebidas com café à sua disposição

Saboreie as suas bebidas com café favoritas para momentos especiais. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina totalmente automática oferece-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!

Ajuste o bico de café para o adaptar a qualquer chávena

Ajuste o bico de café para o adaptar a qualquer chávena

O bico ajustável nas nossas máquinas de café expresso adaptar-se-á a todas as chávenas, evitando assim que o café seja salpicado ou arrefeça enquanto é vertido para a sua chávena. Desta forma, o seu café é sempre servido à temperatura certa, enquanto mantém a máquina limpa.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

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Críticas

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4.4

de 5

88

Críticas

89%

recomendam este produto

26/02/2017

España

España

Comprador verificado

gran cafetera

Estamaya cafetera tiene todas las características que buscaba. Excelente compra.

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Esta avaliação foi feita para Cafetera espresso superautomática serie 3100 HD8831/01

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08/01/2016

España

España

Comprador verificado

Estupenda cafetera

Ciertamente es una cafetera muy buena. Estoy encantado con la compra.

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25/12/2018

France

France

Très bonnes performances

Bonjour, pour ma part je ne regrette pas mon achat. J'apprécie la grande capacité du réservoir, la programmation , l'utilisation simple, c'est très agréable d'avoir un excellent café. Je n'utilise que le café en grain , lorsque je met du café moulu cela se bloque et ne fonctionne pas . L'inconvénient est le bac de rinçage d'eau qui est pour ma part un peu petit. Il faut souvent le vider.

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