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Descontinuado
Assistência
HD8831/01
Descontinuado
O tabuleiro de recolha da minha máquina de café expresso Philips enche rapidamente
O café da máquina de café expresso Philips não está suficientemente quente
A minha máquina de café expresso Philips não liga
A minha máquina de café expresso Philips não faz espuma de leite corretamente
A máquina de café expresso Philips elimina café moído sem preparar café
A minha máquina de café expresso Philips tem uma fuga
A minha máquina de café expresso Philips está a emitir um ruído
Não consigo ajustar o moinho da minha máquina de café expresso Philips
Não consigo inserir o bloco de preparação na minha máquina de café expresso Philips
Não consigo remover o bloco de preparação da máquina de café expresso Philips
O café da minha máquina de café expresso Philips é aguado
Existe café moído por baixo do bloco de preparação da máquina de café expresso Philips
Não há fluxo de água do depósito na máquina de café expresso Philips
Não sai café da minha máquina de café expresso Philips
É apresentado um código de erro na minha máquina de café expresso Philips