ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Viva o prazer do expresso italiano em sua casa
  • Viva o prazer do expresso italiano em sua casa
  • Viva o prazer do expresso italiano em sua casa
  • Viva o prazer do expresso italiano em sua casa
  • Viva o prazer do expresso italiano em sua casa
  • Viva o prazer do expresso italiano em sua casa
  • Viva o prazer do expresso italiano em sua casa
  • Viva o prazer do expresso italiano em sua casa
  • Viva o prazer do expresso italiano em sua casa
  • Viva o prazer do expresso italiano em sua casa
  • Viva o prazer do expresso italiano em sua casa
  • Viva o prazer do expresso italiano em sua casa
  • Viva o prazer do expresso italiano em sua casa
  • Viva o prazer do expresso italiano em sua casa
  • Viva o prazer do expresso italiano em sua casa
  • Viva o prazer do expresso italiano em sua casa
  • Viva o prazer do expresso italiano em sua casa
  • Viva o prazer do expresso italiano em sua casa
  • Viva o prazer do expresso italiano em sua casa
  • Viva o prazer do expresso italiano em sua casa

Descontinuado

Philips Saeco SyntiaMáquina de café expresso super automática

HD8837/01

4

| (126) Críticas | 85% recomendam este produto

Viva o prazer do expresso italiano em sua casa

a síntese perfeita de tamanho compacto, desempenho, design e materiais de alta qualidade

Ver todos os benefícios

sistema compacto e elegante do grão à chávena

Viva o prazer do expresso italiano em sua casa

  • Acessório p/ espuma de leite clássico

  • Aço inoxidável

Design de vanguarda com acabamento em aço inoxidável

Design de vanguarda com acabamento em aço inoxidável

O design de vanguarda da sua máquina de café Espresso Saeco é complementado pelo acabamento em aço inoxidável. O aço inoxidável fornece uma aparência de alta qualidade e será um objecto de destaque na sua bancada da cozinha. Este também oferece uma maior resistência para um desempenho de longa duração.

Café sem o sabor a queimado graças ao moinho 100% em cerâmica

Café sem o sabor a queimado graças ao moinho 100% em cerâmica

Esta máquina de café expresso está equipada com um moinho 100% em cerâmica. A Saeco utiliza moinhos em cerâmica devido à sua moagem consistente sem sobreaquecer o grão de café para um café perfeito. A cerâmica também assegura um desempenho de longa duração e um funcionamento totalmente silencioso.

Caldeira de aquecimento rápido para não ter de esperar pelo café

Caldeira de aquecimento rápido para não ter de esperar pelo café

A tecnologia da caldeira de aquecimento rápido da Saeco assegura que a sua máquina está sempre pronta a funcionar. Agora não precisa de esperar entre a preparação de cada café, pode simplesmente preparar café após café.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

126

Críticas

85%

recomendam este produto

30/06/2016

España

España

Cara de reparar

La cafetera como tal, excelente en todos los sentidos, no obstante sale cara de reparación, porque aunque se puedan comprar los recambios en tiendas oficiales, ya sea tienda física, o tienda online, pues no hay modo de saber cómo se desmonta, para poder repararla uno mismo y tampoco te dicen cómo. Con lo cual si quieres una reparación con garantías, tienes que ir a una tienda oficial con el consiguiente gasto de mano de obra, más IVA

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Cafetera espresso superautomática Syntia HD8837/01

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Cafetera espresso superautomática Syntia HD8837/01

19/06/2016

España

España

Comprador verificado

Fácil, muy configurable y con la opción de café molido

A mí me gusta el café de verdad, y la mejor forma de empezar el día es con un café recién hecho, y esta cafetera lo consigue. Hace un café molido al instante, con la mezcla que a mi me gusta y la dosis exácta que he configurado... La opción de poder utilizar café molido es muy útil, porque si alguien quiere café descafeinado, no tengo que cambiar el grano, símplemente añado el café molido descafeinado y listo. Muy útil. El único pero, por poner alguno, puede ser que hace algo de ruido al moler el café, por lo que cuando me levanto muy pronto debo tenerlo en cuenta...

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Cafetera espresso superautomática Syntia HD8837/01

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Cafetera espresso superautomática Syntia HD8837/01

06/10/2012

España

España

El auténtico espresso en un solo click

El verdadero espresso italiano se hace con café en grano recien molido, cualquier otra experiencia queda en un plano secundario. Si además tenemos un excelente barista en nuestra casa con solo pulsar un botón, el resultado es más que satisfactorio. ¿La guinda a este pastel? la limpieza, mantenimiento y diseño en acero que junto a la mencionada rapidez y comodidad de uso, convierten a esta cafetería doméstica en todo un placer para el hogar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Cafetera espresso superautomática Syntia HD8837/01

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Cafetera espresso superautomática Syntia HD8837/01

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis