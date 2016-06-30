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Descontinuado
Viva o prazer do expresso italiano em sua casa
a síntese perfeita de tamanho compacto, desempenho, design e materiais de alta qualidade
Acessório p/ espuma de leite clássico
Aço inoxidável
O design de vanguarda da sua máquina de café Espresso Saeco é complementado pelo acabamento em aço inoxidável. O aço inoxidável fornece uma aparência de alta qualidade e será um objecto de destaque na sua bancada da cozinha. Este também oferece uma maior resistência para um desempenho de longa duração.
Esta máquina de café expresso está equipada com um moinho 100% em cerâmica. A Saeco utiliza moinhos em cerâmica devido à sua moagem consistente sem sobreaquecer o grão de café para um café perfeito. A cerâmica também assegura um desempenho de longa duração e um funcionamento totalmente silencioso.
A tecnologia da caldeira de aquecimento rápido da Saeco assegura que a sua máquina está sempre pronta a funcionar. Agora não precisa de esperar entre a preparação de cada café, pode simplesmente preparar café após café.
4.0
de 5
126
Críticas
85%
recomendam este produto
Antonio48
30/06/2016
España
Cara de reparar
La cafetera como tal, excelente en todos los sentidos, no obstante sale cara de reparación, porque aunque se puedan comprar los recambios en tiendas oficiales, ya sea tienda física, o tienda online, pues no hay modo de saber cómo se desmonta, para poder repararla uno mismo y tampoco te dicen cómo. Con lo cual si quieres una reparación con garantías, tienes que ir a una tienda oficial con el consiguiente gasto de mano de obra, más IVA
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Esta avaliação foi feita para Cafetera espresso superautomática Syntia HD8837/01
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Anyh
19/06/2016
España
Comprador verificado
Fácil, muy configurable y con la opción de café molido
A mí me gusta el café de verdad, y la mejor forma de empezar el día es con un café recién hecho, y esta cafetera lo consigue. Hace un café molido al instante, con la mezcla que a mi me gusta y la dosis exácta que he configurado... La opción de poder utilizar café molido es muy útil, porque si alguien quiere café descafeinado, no tengo que cambiar el grano, símplemente añado el café molido descafeinado y listo. Muy útil. El único pero, por poner alguno, puede ser que hace algo de ruido al moler el café, por lo que cuando me levanto muy pronto debo tenerlo en cuenta...
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Madrid91
06/10/2012
España
El auténtico espresso en un solo click
El verdadero espresso italiano se hace con café en grano recien molido, cualquier otra experiencia queda en un plano secundario. Si además tenemos un excelente barista en nuestra casa con solo pulsar un botón, el resultado es más que satisfactorio. ¿La guinda a este pastel? la limpieza, mantenimiento y diseño en acero que junto a la mencionada rapidez y comodidad de uso, convierten a esta cafetería doméstica en todo un placer para el hogar.
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