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  • Perfeito, quente, limpo.
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Descontinuado

Philips Saeco ExpreliaMáquina de café expresso super automática

HD8854/01

4

| (119) Críticas | 84% recomendam este produto

Perfeito, quente, limpo.

A máquina de café Saeco Exprelia está sempre pronta para servir a sua especialidade de café preferida. Tudo o que desejar é preparado com um toque num botão, graças à interface de selecção imediata de bebidas e à dupla caldeira da máquina de café.

Ver todos os benefícios

Esta é a melhor experiência com espuma de leite

Perfeito, quente, limpo.

  • Jarro e acessório p/espuma de leite

  • Aço inoxidável

  • Moinho ajustável de 5 níveis

Café sem o sabor a queimado graças ao moinho 100% em cerâmica

Café sem o sabor a queimado graças ao moinho 100% em cerâmica

Esta máquina de café expresso está equipada com um moinho 100% em cerâmica. A Saeco utiliza moinhos em cerâmica devido à sua moagem consistente sem sobreaquecer o grão de café para um café perfeito. A cerâmica também assegura um desempenho de longa duração e um funcionamento totalmente silencioso.

Brinque com a riqueza do café através do nosso moinho ajustável

Brinque com a riqueza do café através do nosso moinho ajustável

Diferentes misturas de café requerem níveis diferentes de granularidade para revelar todo o seu sabor. A granularidade de moagem desta máquina de café expresso pode ser ajustada em 8 definições, desde a moagem mais fina para um expresso encorpado, à moagem mais grossa para um café mais suave.

Memoriza as definições favoritas do seu café

Memoriza as definições favoritas do seu café

Pode obter sempre uma chávena perfeita de café preparada só para si, de acordo com as suas preferências pessoais, graças à nossa função de memória inovadora para ajustar a quantidade, o sabor e a temperatura do café. Consiga uma excelente bebida de café na sua chávena favorita com apenas um toque num botão.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

119

Críticas

84%

recomendam este produto

19/08/2013

France

France

je suis conquis par ce produit

excelle vraiment dans l' art de café à l'italienne une foisque l'on a trouvé les réglages correspondants à son goùt, compact, robuste, silencieux, et facile à nettoyer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Exprelia HD8854/01 Machine espresso Super Automatique

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Exprelia HD8854/01 Machine espresso Super Automatique

01/09/2013

Italia

Italia

Prodotto con ottime prestazioni

Macchina eccezionale caffè di ottima qualità cappuccino squisito

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Exprelia HD8854/01 Macchina da caffè automatica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Exprelia HD8854/01 Macchina da caffè automatica

12/11/2018

Sverige

Sverige

Gjort perfekt kaffe

Den her produkten är jätte fin och presenterar sig perfekt

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Exprelia HD8854/01 Automatisk espressomaskin

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Exprelia HD8854/01 Automatisk espressomaskin

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