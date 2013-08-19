Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Perfeito, quente, limpo.
A máquina de café Saeco Exprelia está sempre pronta para servir a sua especialidade de café preferida. Tudo o que desejar é preparado com um toque num botão, graças à interface de selecção imediata de bebidas e à dupla caldeira da máquina de café.
Jarro e acessório p/espuma de leite
Aço inoxidável
Moinho ajustável de 5 níveis
Esta máquina de café expresso está equipada com um moinho 100% em cerâmica. A Saeco utiliza moinhos em cerâmica devido à sua moagem consistente sem sobreaquecer o grão de café para um café perfeito. A cerâmica também assegura um desempenho de longa duração e um funcionamento totalmente silencioso.
Diferentes misturas de café requerem níveis diferentes de granularidade para revelar todo o seu sabor. A granularidade de moagem desta máquina de café expresso pode ser ajustada em 8 definições, desde a moagem mais fina para um expresso encorpado, à moagem mais grossa para um café mais suave.
Pode obter sempre uma chávena perfeita de café preparada só para si, de acordo com as suas preferências pessoais, graças à nossa função de memória inovadora para ajustar a quantidade, o sabor e a temperatura do café. Consiga uma excelente bebida de café na sua chávena favorita com apenas um toque num botão.
4.0
de 5
119
Críticas
84%
recomendam este produto
marco77
19/08/2013
France
je suis conquis par ce produit
excelle vraiment dans l' art de café à l'italienne une foisque l'on a trouvé les réglages correspondants à son goùt, compact, robuste, silencieux, et facile à nettoyer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Exprelia HD8854/01 Machine espresso Super Automatique
Sim, recomendo este produto
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Pinino65
01/09/2013
Italia
Prodotto con ottime prestazioni
Macchina eccezionale caffè di ottima qualità cappuccino squisito
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Esta avaliação foi feita para Exprelia HD8854/01 Macchina da caffè automatica
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Paulina
12/11/2018
Sverige
Gjort perfekt kaffe
Den her produkten är jätte fin och presenterar sig perfekt
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Esta avaliação foi feita para Exprelia HD8854/01 Automatisk espressomaskin
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