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Descontinuado

Saeco PicoBaristoMáquina de café expresso super automática

HD8927/01

4.1

| (374) Críticas | 82% recomendam este produto

A maior variedade numa máquina compacta

A PicoBaristo é uma máquina compacta que mima os amantes de café com uma grande variedade. Através da interface de utilizador, pode escolher entre uma ampla selecção de especialidades com um só toque num botão. E com o filtro AquaClean, pode desfrutar de até 5000 chávenas* sem ter de descalcificar a máquina

Ver todos os benefícios

Desfrute de até 5000 chávenas* de café sem descalcificar

A maior variedade numa máquina compacta

  • 11 bebidas

  • Jarro de leite de alta qualidade

  • Aço inoxidável

  • AquaClean

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

Os nossos moinhos são fabricados em cerâmica avançada e são excecionalmente rígidos e precisos. Os grãos frescos são moídos com suavidade, sem risco de sobreaquecimento, para extrair os melhores sabores e aroma e oferecer um café com sabor superior durante, pelo menos, 20 000 chávenas.

Saboreie 11 bebidas de forma simples

Desfrute de uma grande variedade de bebidas para qualquer ocasião. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina super automática proporciona-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!

Controlo melhorado da sua máquina através do visor avançado

Controlo melhorado da sua máquina através do visor avançado

O visor avançado apresenta-lhe todas as informações relevantes para interagir facilmente com a sua máquina e obter o melhor desempenho. A combinação de ícones e texto conduzem-no por todas as opções de personalização e actividades de manutenção importantes.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

374

Críticas

82%

recomendam este produto

07/04/2018

Portugal

Portugal

Faz um excelente espresso, é funcional e prática.

Máquina superautomática fácil de utilizar, prática e funcional. Faz bebidas de elevada qualidade: Espresso, LatteMachiato, Capuccino, etc. Manutenção periódica simples de realizar. Pouco ruidosa.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PicoBaristo HD8927/01 Máquina de café expresso super automática

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07/05/2021

España

España

Funcionário da Philips

Comprador verificado

Manejo sencillo execente cafè

[Employee of philipsglobal] És fàcil preparar un cafè de validar y haver un excelente cafè con leche, la limpieza es mut simple. La aconsejo a cualquier manté del Bueno cafè

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30/12/2019

España

España

Comprador verificado

excelente

me gusta la cantidad de bebidas que tiene, y lo comoda que es

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Avisos legais

  1. Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.

  2. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza