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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
A maior variedade numa máquina compacta
A PicoBaristo é uma máquina compacta que mima os amantes de café com uma grande variedade. Através da interface de utilizador, pode escolher entre uma ampla selecção de especialidades com um só toque num botão. E com o filtro AquaClean, pode desfrutar de até 5000 chávenas* sem ter de descalcificar a máquina
11 bebidas
Jarro de leite de alta qualidade
Aço inoxidável
AquaClean
Os nossos moinhos são fabricados em cerâmica avançada e são excecionalmente rígidos e precisos. Os grãos frescos são moídos com suavidade, sem risco de sobreaquecimento, para extrair os melhores sabores e aroma e oferecer um café com sabor superior durante, pelo menos, 20 000 chávenas.
Desfrute de uma grande variedade de bebidas para qualquer ocasião. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina super automática proporciona-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!
O visor avançado apresenta-lhe todas as informações relevantes para interagir facilmente com a sua máquina e obter o melhor desempenho. A combinação de ícones e texto conduzem-no por todas as opções de personalização e actividades de manutenção importantes.
4.1
de 5
374
Críticas
82%
recomendam este produto
Magalhaes
07/04/2018
Portugal
Faz um excelente espresso, é funcional e prática.
Máquina superautomática fácil de utilizar, prática e funcional. Faz bebidas de elevada qualidade: Espresso, LatteMachiato, Capuccino, etc. Manutenção periódica simples de realizar. Pouco ruidosa.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PicoBaristo HD8927/01 Máquina de café expresso super automática
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Pasku
07/05/2021
España
Funcionário da Philips
Comprador verificado
Manejo sencillo execente cafè
[Employee of philipsglobal] És fàcil preparar un cafè de validar y haver un excelente cafè con leche, la limpieza es mut simple. La aconsejo a cualquier manté del Bueno cafè
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Esta avaliação foi feita para Cafetera espresso superautomática PicoBaristo SM5473/10
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maito73
30/12/2019
España
Comprador verificado
excelente
me gusta la cantidad de bebidas que tiene, y lo comoda que es
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Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.
O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza