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Philips Saeco Xelsis Máquina de café expresso super automática

Descontinuado

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Philips Saeco XelsisMáquina de café expresso super automática

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Manuais e documentação

Italian Tasters PDF Philips Xelsis Super-automatic espresso machine - English (US)

  • PDF ficheiro, 1.3 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Xelsis Super-automatic espresso machine

  • PDF ficheiro, 2.5 MB
  • 13 March 2026

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