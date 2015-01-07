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  • Várias bebidas, vários utilizadores
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Descontinuado

Philips Saeco XelsisMáquina de café expresso super automática

HD8944/01

4.1

| (71) Críticas | 82% recomendam este produto

Várias bebidas, vários utilizadores

Com a máquina de café Saeco Xelsis, todos os membros da família podem desfrutar do seu café preferido. Graças à função exclusiva de vários utilizadores, podem ser criados até 6 perfis pessoais de utilizadores e podem ser personalizadas até 9 bebidas para cada perfil.

Ver todos os benefícios

com jarro de leite de limpeza dupla totalmente automática

Várias bebidas, vários utilizadores

  • Jarro e acessório p/espuma de leite

  • Aço inoxidável

Design de vanguarda com acabamento em aço inoxidável

Design de vanguarda com acabamento em aço inoxidável

O design de vanguarda da sua máquina de café Espresso Saeco é complementado pelo acabamento em aço inoxidável. O aço inoxidável fornece uma aparência de alta qualidade e será um objecto de destaque na sua bancada da cozinha. Este também oferece uma maior resistência para um desempenho de longa duração.

Café sem o sabor a queimado graças ao moinho 100% em cerâmica

Café sem o sabor a queimado graças ao moinho 100% em cerâmica

Esta máquina de café expresso está equipada com um moinho 100% em cerâmica. A Saeco utiliza moinhos em cerâmica devido à sua moagem consistente sem sobreaquecer o grão de café para um café perfeito. A cerâmica também assegura um desempenho de longa duração e um funcionamento totalmente silencioso.

Brinque com a riqueza do café através do nosso moinho ajustável

Brinque com a riqueza do café através do nosso moinho ajustável

Diferentes misturas de café requerem níveis diferentes de granularidade para revelar todo o seu sabor. A granularidade de moagem desta máquina de café expresso pode ser ajustada em 8 definições, desde a moagem mais fina para um expresso encorpado, à moagem mais grossa para um café mais suave.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

71

Críticas

82%

recomendam este produto

07/01/2015

España

España

Magnífica cafetera

Estamos encantados con la cafetera. Muy sencilla de uso. El diseño genial. Nos gusta el café fuerte, y usábamos mezcla. Es el único inconveniente, SOLO se puede usar café en grano natural (en polvo se puede usar cualquiera creo, nosotros usamos descafeinado) Respecto as los que se quejan de la limpieza, para mi es más pesado limpiar la cafetera italiana todos los días. Gran variedad de cafés y todo es programable, cantidad de café, volumen de café, volumen de leche, temperatura de café, espuma de la leche. Una maravilla

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Esta avaliação foi feita para Xelsis HD8944/01 Cafetera espresso súper automática

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06/10/2012

España

España

El cafe excelente desde el primero. Variedad y sofisticacion

solo mejoraría algo las dosificaciones especialmente de la leche que no son realmente tan ajustables , por lo demás un 10 en todo.

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17/03/2012

France

France

C'est un produit top du top!!!

C'est une machine vraiment excellente, mieux que dans un bar ou un restaurant, c'est tout simplement la Rolls des machines à café!!!! Je ne regrette vraiment pas cet achat!!! Je la conseil!!!

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