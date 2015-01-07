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Descontinuado
Várias bebidas, vários utilizadores
Com a máquina de café Saeco Xelsis, todos os membros da família podem desfrutar do seu café preferido. Graças à função exclusiva de vários utilizadores, podem ser criados até 6 perfis pessoais de utilizadores e podem ser personalizadas até 9 bebidas para cada perfil.
Jarro e acessório p/espuma de leite
Aço inoxidável
O design de vanguarda da sua máquina de café Espresso Saeco é complementado pelo acabamento em aço inoxidável. O aço inoxidável fornece uma aparência de alta qualidade e será um objecto de destaque na sua bancada da cozinha. Este também oferece uma maior resistência para um desempenho de longa duração.
Esta máquina de café expresso está equipada com um moinho 100% em cerâmica. A Saeco utiliza moinhos em cerâmica devido à sua moagem consistente sem sobreaquecer o grão de café para um café perfeito. A cerâmica também assegura um desempenho de longa duração e um funcionamento totalmente silencioso.
Diferentes misturas de café requerem níveis diferentes de granularidade para revelar todo o seu sabor. A granularidade de moagem desta máquina de café expresso pode ser ajustada em 8 definições, desde a moagem mais fina para um expresso encorpado, à moagem mais grossa para um café mais suave.
4.1
de 5
71
Críticas
82%
recomendam este produto
inasrg
07/01/2015
España
Magnífica cafetera
Estamos encantados con la cafetera. Muy sencilla de uso. El diseño genial. Nos gusta el café fuerte, y usábamos mezcla. Es el único inconveniente, SOLO se puede usar café en grano natural (en polvo se puede usar cualquiera creo, nosotros usamos descafeinado) Respecto as los que se quejan de la limpieza, para mi es más pesado limpiar la cafetera italiana todos los días. Gran variedad de cafés y todo es programable, cantidad de café, volumen de café, volumen de leche, temperatura de café, espuma de la leche. Una maravilla
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Esta avaliação foi feita para Xelsis HD8944/01 Cafetera espresso súper automática
Sim, recomendo este produto
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Granollers
06/10/2012
España
El cafe excelente desde el primero. Variedad y sofisticacion
solo mejoraría algo las dosificaciones especialmente de la leche que no son realmente tan ajustables , por lo demás un 10 en todo.
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cedric0978
17/03/2012
France
C'est un produit top du top!!!
C'est une machine vraiment excellente, mieux que dans un bar ou un restaurant, c'est tout simplement la Rolls des machines à café!!!! Je ne regrette vraiment pas cet achat!!! Je la conseil!!!
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Esta avaliação foi feita para Xelsis HD8944/01 Machine espresso Super Automatique
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