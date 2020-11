Uma máquina sempre limpa graças à limpeza automática e à descalcificação

A Saeco concebeu esta máquina de café expresso para limpar automaticamente o seu circuito de café com água ao ligar ou ao desligar a máquina. Isto permite um óptimo sabor fresco com cada chávena de café. A descalcificação regular prolonga a duração da sua máquina de café expresso. Para além de solicitar a descalcificação quando esta for necessitada, esta máquina de café inicia o processo de descalcificação automático e guia-o com mensagens claras no ecrã quando for necessária uma intervenção sua. A descalcificação nunca foi tão fácil!