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Descontinuado

Saeco GranBaristoMáquina de café expresso super automática

HD8966/11

4.2

| (16) Críticas | 81% recomendam este produto

Variedade exclusiva c/ 18 especialid. de um só toque

Depois de 28 anos, a Saeco reinventou a experiência do grão à chávena, desenvolvendo a nova GranBaristo. Uma máquina de café expresso elegante com um conjunto de tecnologias revolucionárias que prepara café com maior rapidez, ótima temperatura, que lhe oferece maior variedade e manutenção simples

Ver todos os benefícios

Com o primeiro bloco de preparação amovível com um só dedo

Variedade exclusiva c/ 18 especialid. de um só toque

  • Prepara 18 variedades de café

  • Jarro e acessório p/espuma de leite

  • Aço preto

  • Moinho ajustável de 5 níveis

Café sem o sabor a queimado graças ao moinho 100% em cerâmica

Café sem o sabor a queimado graças ao moinho 100% em cerâmica

Esta máquina de café expresso está equipada com um moinho 100% em cerâmica. A Saeco utiliza moinhos em cerâmica devido à sua moagem consistente sem sobreaquecer o grão de café para um café perfeito. A cerâmica também assegura um desempenho de longa duração e um funcionamento totalmente silencioso.

Experimente diferentes sabores com o comutador de grão de café

Experimente diferentes sabores com o comutador de grão de café

Com as máquinas de café Moltio da Saeco, pode mudar os grãos com só um clique graças ao compartimento para grãos de café substituível patenteado. Desfrute da conveniência de uma mudança rápida da mistura de grãos e encontre a combinação perfeita para cada preferência aromática e cada momento do dia.

Espuma perfeita graças ao jarro de leite com dupla câmara

Espuma perfeita graças ao jarro de leite com dupla câmara

Desfrute das suas especialidades de leite de forma totalmente automática com o novo jarro de leite patenteado com tecnologia de dupla câmara. Basta verter leite para o jarro, ligá-lo à máquina e seleccionar a sua bebida de café. Com a tecnologia de dupla câmara, pode desfrutar sempre de bebidas de café profissionais com espuma de leite densa e de longa duração à temperatura ideal com um fluxo constante de leite sem salpicos.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.2

de 5

16

Críticas

81%

recomendam este produto

02/09/2016

España

España

Un gran producto

Una gran cafetera, gran funcionalidad, fácil de usar, muy bonito diseño, la recomiendo, me funciona genial, la recomiendo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GranBaristo HD8966/11 Cafetera espresso súper automática

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GranBaristo HD8966/11 Cafetera espresso súper automática

06/03/2017

France

France

Comprador verificado

Excellente machine espresso

Cette machine espresso est excellente: très simple utilisation, belle qualité de café. On la manque toujours quand on est en voyage!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GranBaristo HD8966/01 Machine espresso Super Automatique

Sim, recomendo este produto

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01/11/2013

France

France

Produit impressionnant

En cours de test. Produit impressionnant par sa qualité et sa simplicité d'utilisation. Aucun regret pour le moment

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GranBaristo HD8966/01 Machine espresso Super Automatique

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