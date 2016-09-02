Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Variedade exclusiva c/ 18 especialid. de um só toque
Depois de 28 anos, a Saeco reinventou a experiência do grão à chávena, desenvolvendo a nova GranBaristo. Uma máquina de café expresso elegante com um conjunto de tecnologias revolucionárias que prepara café com maior rapidez, ótima temperatura, que lhe oferece maior variedade e manutenção simples
Prepara 18 variedades de café
Jarro e acessório p/espuma de leite
Aço preto
Moinho ajustável de 5 níveis
Esta máquina de café expresso está equipada com um moinho 100% em cerâmica. A Saeco utiliza moinhos em cerâmica devido à sua moagem consistente sem sobreaquecer o grão de café para um café perfeito. A cerâmica também assegura um desempenho de longa duração e um funcionamento totalmente silencioso.
Com as máquinas de café Moltio da Saeco, pode mudar os grãos com só um clique graças ao compartimento para grãos de café substituível patenteado. Desfrute da conveniência de uma mudança rápida da mistura de grãos e encontre a combinação perfeita para cada preferência aromática e cada momento do dia.
Desfrute das suas especialidades de leite de forma totalmente automática com o novo jarro de leite patenteado com tecnologia de dupla câmara. Basta verter leite para o jarro, ligá-lo à máquina e seleccionar a sua bebida de café. Com a tecnologia de dupla câmara, pode desfrutar sempre de bebidas de café profissionais com espuma de leite densa e de longa duração à temperatura ideal com um fluxo constante de leite sem salpicos.
4.2
de 5
16
Críticas
81%
recomendam este produto
ginger76
02/09/2016
España
Un gran producto
Una gran cafetera, gran funcionalidad, fácil de usar, muy bonito diseño, la recomiendo, me funciona genial, la recomiendo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GranBaristo HD8966/11 Cafetera espresso súper automática
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GranBaristo HD8966/11 Cafetera espresso súper automática
MMiranda
06/03/2017
France
Comprador verificado
Excellente machine espresso
Cette machine espresso est excellente: très simple utilisation, belle qualité de café. On la manque toujours quand on est en voyage!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GranBaristo HD8966/01 Machine espresso Super Automatique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GranBaristo HD8966/01 Machine espresso Super Automatique
Stef92603
01/11/2013
France
Produit impressionnant
En cours de test. Produit impressionnant par sa qualité et sa simplicité d'utilisation. Aucun regret pour le moment
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GranBaristo HD8966/01 Machine espresso Super Automatique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GranBaristo HD8966/01 Machine espresso Super Automatique