Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
HD9270/66
Tecnologia Rapid Air
1,2 Kg, 6,2 l
Cinza
+ 1 acessório
A tecnologia Rapid Air, com o seu design exclusivo em forma de estrela-do-mar, faz com que o ar quente circule para criar alimentos deliciosos, estaladiços no exterior e tenros no interior, com pouco ou nenhum óleo adicionado.
A Airfryer da Philips utiliza ar quente para cozinhar os seus alimentos favoritos na perfeição, garantindo uma textura estaladiça, com até 90% menos de gordura.*
As Airfryers da Philips funcionam de forma mais eficiente para poupar tempo e energia ao cozinhar refeições deliciosas com 70% menos de energia e 50% mais rápido do que um forno tradicional.****
Críticas
Em comparação com as batatas fritas preparadas numa fritadeira Philips convencional
Em comparação com o teor de gordura de frango e carne de porco preparados em relação à fritura numa fritadeira e num wok.
Apenas disponível em países com uma comunidade HomeID
Custo de energia para cozinhar um peito de frango (definição AF, 160 ºC sem pré-aquecimento) ou filé de salmão (200 ºC sem pré-aquecimento) em comparação com um forno de classe A. Percentagem média com base na medição interna do laboratório com os produtos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Os resultados podem variar consoante o produto.