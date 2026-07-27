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  • Comida deliciosa com até 90% menos de gordura!*
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Série 3000Airfryer XL

HD9270/66

Comida deliciosa com até 90% menos de gordura!*
Desfrute de alimentos saudáveis, estaladiços no exterior e tenros no interior, graças à tecnologia Rapid Air. Transfira a aplicação HomeID para descobrir centenas de receitas saborosas todos os dias.
Ver todos os benefícios

Graças à tecnologia Rapid Air

Comida deliciosa com até 90% menos de gordura!*

  • Tecnologia Rapid Air

  • 1,2 Kg, 6,2 l

  • Cinza

  • + 1 acessório

Fritura saudável com tecnologia Rapid Air

Fritura saudável com tecnologia Rapid Air

A tecnologia Rapid Air, com o seu design exclusivo em forma de estrela-do-mar, faz com que o ar quente circule para criar alimentos deliciosos, estaladiços no exterior e tenros no interior, com pouco ou nenhum óleo adicionado.

Frite com até 90% menos de gordura*

Frite com até 90% menos de gordura*

A Airfryer da Philips utiliza ar quente para cozinhar os seus alimentos favoritos na perfeição, garantindo uma textura estaladiça, com até 90% menos de gordura.*

Eficiente em termos de tempo e energia

Eficiente em termos de tempo e energia

As Airfryers da Philips funcionam de forma mais eficiente para poupar tempo e energia ao cozinhar refeições deliciosas com 70% menos de energia e 50% mais rápido do que um forno tradicional.****

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Em comparação com as batatas fritas preparadas numa fritadeira Philips convencional

  2. Em comparação com o teor de gordura de frango e carne de porco preparados em relação à fritura numa fritadeira e num wok.

  3. Apenas disponível em países com uma comunidade HomeID

  4. Custo de energia para cozinhar um peito de frango (definição AF, 160 ºC sem pré-aquecimento) ou filé de salmão (200 ºC sem pré-aquecimento) em comparação com um forno de classe A. Percentagem média com base na medição interna do laboratório com os produtos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Os resultados podem variar consoante o produto.