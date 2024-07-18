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Série 3000 Airfryer XL

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Série 3000Airfryer XL

HD9270/66

Série 3000 Airfryer XL

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Manuais e documentação

UKCA-Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF ficheiro, 469.3 kB
  • 18 July 2024

User Manual Philips Essential Airfryer XL HD927x Portuguese

  • PDF ficheiro, 1.3 MB
  • 3 May 2024

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