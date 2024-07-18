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Série 3000 Airfryer XL
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HD9270/66
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User Manual Philips Essential Airfryer XL HD927x Portuguese
Todas (13)
Tenho de retirar a tampa de borracha do recipiente da Philips Airfryer?
Como utilizar as predefinições na Philips Airfryer?
Onde se encontra o número de modelo e de série na minha Airfryer da Philips?
Que tipo de forma para bolos posso utilizar na Philips Airfryer?
Onde posso encontrar receitas para a minha Airfryer da Philips?
A minha Philips Airfryer emite um ruído
A minha Philips Airfryer apresenta traços ou um código de erro
A minha aplicação Philips HomeID fechou ou falhou
O revestimento do recipiente/cesto da Airfryer descasca
A minha Philips Airfryer não é apresentada na lista de dispositivos da aplicação HomeID
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